SALAMANCA, AUXILIO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Ayuntamiento de Salamanca, que comanda el interino José Miguel Fuentes, hizo un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que los auxilie en la emergencia de violencia.En Salamanca opera desde septiembre un Mando Único Policial con la participación de Fuerzas del Estado, Ejército y otras corporaciones, que ya está claro que no es suficiente.La masacre de seis policías viales obliga a revisar a fondo la estrategia en esa zona. Ocuparán del respaldo del Estado para tocar las puertas necesarias y no esperar sentados la respuesta.No son pocas las voces en el PAN de Guanajuato que están a favor de “refrescar” la procuración de justicia, lo que significa que el hoy procurador Carlos Zamarripa, con ocho años en el cargo, no sea el próximo Fiscal General que por Ley sume nueve años más.A esa bronca ya no le entrará la actual Legislatura que por ahora está llena de suplentes y, aunque regresen pasando la elección y les quede julio, agosto y buena parte de septiembre, a lo más que llegarán es a aprobar la eliminación del pase automático para el nuevo Fiscal.El gobernador Miguel Márquez, en sintonía con lo que hizo el presidente Enrique Peña a nivel federal, envió desde el año pasado una iniciativa para eliminar el pase directo, lo que significa que en automático Zamarripa no pueda ser nombrado Fiscal, pero que no le cierra la puerta a que, en una eventual convocatoria abierta, decida entrarle a competir por el cargo.Una de las diputadas locales de mayor protagonismo de la Legislatura sin duda fue la panista leonesa Libia Dennise García, quien está en campaña para repetir en el distrito V. Ella es una que abiertamente declaró para am Facebook que está a favor de ‘nuevos aires’.“Si el Procurador decide participar como candidato a Fiscal lo primero que tenemos que hacer es evaluar su trabajo y considerar sí o no, no puedo decir sí o no a un personaje, debe haber amplio consenso, escuchar y sí creo que le vendría bien a la Fiscalía un nuevo aire”, expresó, y en eso coinciden muchos otros panistas en lo corto y en su momento lo veremos.La Diputada, quien fuera la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anota que, de acuerdo a la Ley, no pueden prohibirle que participe a quienes cumplan con los requisitos, y que debe ser un proceso abierto y transparente. Al final el PAN-Gobierno no va a arriesgar que Zamarripa participe si no está palomeado.En el proceso para elegir al Fiscal Anticorrupción del Estado sí participó quien en ese momento tenía esas funciones, Navigio Gallardo, el cual desde sus comparecencias públicas en el Congreso dejó mucho qué desear y ni a la terna llegó. Al final se nombró a Marco Antonio Medina, quien sin embargo tiene la sospecha opositora de ser “carnal”.Libia adelanta que el nombramiento del Fiscal General del Estado y la legislación que regule la nueva dependencia autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, debe ser una prioridad de la próxima Legislatura, sin esperar si a nivel federal se destraba o no ese tema. De acuerdo a la Ley se requiere de la mayoría calificada de diputados para nombrarlo.Entre las propuestas de campaña de Libia García está la de crear una Ley de Protección a Víctimas, la cual considere un Consejo (integrado por defensores de Derechos Humanos, autoridades, familiares de las víctimas y/o víctimas), además de contar con un Registro Estatal de Víctimas y determinar las políticas de apoyo, como es el fondo económico suficiente.Otro de los temas de agenda para el PAN en la siguiente Legislatura, lo planteó Alejandra Gutiérrez y también Libia García, será la de tipificar penalmente el delito de ciber-acoso, y también el denominado “sexting”, que es la difusión de imágenes y/o videos que afecten la integridad de una personas sin su consentimiento (sin importar que al grabarlo lo avalara).El candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura, Ricardo Sheffield, echa el resto. En video por redes sociales pregunta “¿qué ha traído la corrupción a Guanajuato?”, y responde que desempleo, que cerró la planta de Crocs (en León) y que están enfiladas muchas más. “¿A dónde vamos a llegar con este gobierno del PAN Yunque de Miguel Márquez?”, cuestiona.Y en mensaje por redes señaló ayer: “Dices @diegosinhue que metes las manos al fuego por la honestidad de Anaya...¿Por @miguelmarquezm no las metes? ¿O de plano, ya aceptaste que tú papel sería taparle sus corruptelas y quemarte con él?#DiegoTapadera”.De gira por los municipios de Victoria y Xichú, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García, reprochó el abandono del noreste en servicios básicos como educación, salud y transporte.“De que nos sirve tener el centro de salud en nuestros municipios, cuando ni médicos tenemos, no tenemos medicamentos, nuestra gente se tiene que ir a otros municipios”.Prometió detonar el empleo y la obra pública con mano de obra y proveeduría de la zona.