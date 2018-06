Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En México, la producción de leche en 2017 fue mayor a los 11 mil 800 millones de litros, con un crecimiento de 1.72% y su consumo asciende a más de 16 mil millones de litros, razón por la que se necesita importar cerca del 30% para cubrir la demanda, esto de acuerdo a datos de la Sagarpa.Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua y Guanajuato son los estados con mayor número de producción lechera, el líder es Jalisco, cerca del 20% de la producción nacional viene de granjas lecheras de tierras jaliscienses, Los Altos es una zona con alto número de empresarios dedicados a la ganadería.México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2% del total.Su consumo per cápita se mantiene estable en alrededor de 340 ml diarios, se trata de una actividad que genera 600 mil empleos directos y un millón de empleos indirectos, siendo motor económico de algunas localidades del medio rural, esto de acuerdo a la Camára Nacional de Industriales de la Leche, (Canilec).Jaume Molet, director general y socio fundador de Lamudi México, prevé que en los últimos meses del presente e inicios del 2019, habrá una estabilización en materia crediticia, pero afirma que tienen que mejorar las condiciones para todos los mexicanos, pues las tasas de interés aumentaron al igual que la inflación, y sumado a esto, el ingreso de los mexicanos no ha mejorado; acciones que no incentivan la inversión inmobiliaria.En el reporte que por cuarta ocasión realizada Lamudi.com.mx sobre la oferta inmobiliaria que analiza el comportamiento, desarrollo y tendencias de un sector que aporta el 14.1% del PIB Nacional, el de bienes raíces.Algunos puntos a destacar es que las tres ciudades con el precio promedio más elevado en el rubro de casa en venta en 2017 fueron Ciudad de México con más de 8 millones de pesos, Nuevo León más de 7 millones y Estado de México con un monto de seis millones 879 mil pesos promedio; en contraste con Tamaulipas con montos de 1 milón 342 mil pesos, Hidalgo con precios mayor a 1 millón 500 mil pesos y Tlaxcala más de 1 millón 570 mil pesos, que contrajeron los valores más accesibles en el mercado.A la renta, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León fueron las entidades federativas con el precio promedio más elevado por una casa, al igual que por el alquiler de un departamento. Los más bajos por la renta de casas variaron entre Hidalgo, Tlaxcala y Colima, mientras que los dos primeros se le suman a Durango como las demarcaciones con los precios promedio más asequibles al momento de alquilar un departamento.Haciendo un análisis comparativo entre el 2016 y el 2017, las búsquedas de vivienda en línea han ido al alza y hasta se duplicaron de 21 a 42 millones (60.46% mujeres y 39.54% hombres) a cierre de año. De las cuales se registraron un promedio de 109 mil interesados en encontrar una propiedad mensualmente, siendo la Ciudad de México (28.65%), Estado de México (12.44%), Nuevo León (11.13%), Querétaro (8.20%) y Jalisco (6.25%) las regiones que más demanda de inmuebles generó.Un punto de atención es que a lo largo de los últimos años, el sector ha tenido que segmentarse para atraer la compra o renta de nuevas generaciones, y este 2017 fue un año disruptivo en este sentido, pues las generaciones “millennial” y “x” fueron los segmentos que más interés mostraron por consultar información de inmuebles, con un 35.13% de participación (individuos entre 25 y 34 años) y 28.12% (35 a 44 años), respectivamente.General Motors de México inauguró en Querétaro su centro de Desarrollo de Proveedores en alianza con Arkansas State University.El centro servirá para capacitar a su cadena de suministro, Ernesto Hernández, presidente y director de la armadora en México estuvo presente en la presentación, donde se explicó que el lugar estará dedicado a entrenar la base de proveeduría de la compañía, con cursos tanto presenciales como en línea sobre planeación de producto, calidad, cuidado del cliente, entre otras áreas críticas para la manufactura de vehículos. Adicionalmente, los empleados de General Motors tendrán acceso a la oferta de cursos y seminarios de la Universidad.Arkansas State University, Campus Querétaro es la primera universidad estadounidense en México.