Invierten millonada pero empeora inseguridad

En los últimos seis años el Gobierno del Estado



“Viendo que el tema de seguridad es un tema que no se ha resuelto incluso parece que está empeorando, sí surge las inquietudes en relación si ha sido bien gastado ese dinero, o si ha dado los resultados esperados y la lógica pareciera indicar que no, toda vez que los índices delictivos todavía no están bajo control”, opinó el líder empresarial.

Incluso señaló como "escandaloso" que



“Obviamente la inversión es todavía más preocupante y escandalosa porque no ha generado los resultados esperados”, añadió Sánchez Castellanos.

Luis Alberto Ramos insistió en la necesidad de que se asigne el trabajo que le toca a cada autoridad



“¿Qué hacen con ese dinero?, no es para equipar, no es para tener un trabajo diferente, es algo que tienen que atender, que el Estado atienda los homicidios dolosos lo demás déjenselo a la policía local pero que también tengan carpetas de investigación”, explicó, pues el OCL ha presentado en diferentes ocasiones la necesidad de una Policía Cívica.

Señaló la falta de metas medibles por parte del Gobierno del Estado. En los doce años de gobiernos panistas entre 2006 y 2018, el Estado invirtió 37 mil 725 millones de pesos en seguridad. Pese a la inversión millonaria en doce años de gobiernos panistas, los delitos de alto impacto no disminuyeron. Todas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con información de Yajaira Gasca