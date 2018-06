Verdades y mentiras: lo que dijeron los candidatos a gobernador de Guanajuato en debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aumento de feminicidios, la reducción de pobreza y la inseguridad en el estado fueron los principales temas que se tocaron durante el primer debate ciudadano entre los candidatos a la gubernatura de Guanajuato.Felipe Arturo Camarena del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diego Sinhué de la coalición Por Guanajuato al Frente y Francisco Ricardo Sheffield de la coalición Juntos Haremos Historia fueron tres de los cinco candidatos que mencionaron cifras en materia de seguridad, pobreza, homicidios y otros temas.A continuación, Verificado 2018 presenta el análisis de los cifras citadas por los candidatos:El candidato mencionó durante su participación que “Guanajuato es el primer estado a nivel nacional en inseguridad, además, en 2017 en la entidad tuvimos 148 feminicidios y en lo que va de este año ya llevamos ocho”.De acuerdo con el equipo del aspirante, las fuentes en las que se basó para dicha afirmación fueron notas periodísticas que a su vez fueron realizadas con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).Si bien es cierto que de enero a abril de este año Guanajuato es el primer estado en homicidios, con mil cuatro casos, es decir, casi el 10% del total de los que se han cometido en todo el país, al observar el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad registra una tasa de 12.90, superada ampliamente por Guerrero con 21.24, Baja California con 22.95 y Colima con 26.72.En cuanto al tema de feminicidios, el equipo nuevamente respondió con una nota periodística como su fuente de información . El dato de que en 2018 se han contabilizado ocho feminicidios es cierto; sin embargo, el SESNP señala que en 2017 no fueron 148 como afirmó el candidato, sino 12 Durante su intervención, el aspirante afirmó que “un gran crecimiento en materia de desarrollo económico es uno de los logros del estado”, además, sostuvo que “el estado que más empleos formales genera es Guanajuato y que es la sexta entidad más visitada”.Sobre la primera afirmación, había que decir que, en efecto. Guanajuato ocupó los primeros lugares en crecimiento. En promedio de 2017, la organización México ¿cómo vamos? detalló que Guanajuato ocupó el tercer lugar nacional en crecimiento económico con una tasa de 5%; Guanajuato fue superado por Puebla y Baja California Sur que crecieron 6.93% y 12.31% respectivamente.Con respecto a la generación de empleos formales, Guanajuato no es el estado que más ha generado sino Jalisco con 66 mil 30 empleos, seguido de la CDMX con 64 mil 918 y en tercer lugar, Nuevo León, con 59 mil 898.Durante 2017 Guanajuato ocupó la sexta posición, ya que creó un total de 50 mil 410 empleos lo que representó el 8.03% de empleos a nivel nacional.Por otra parte, de acuerdo con el Compendio estadístico de turismo en México de la Secretaría de Turismo (Sectur), en número de visitas nacionales e internacionales, los estados más visitados durante 2016 fueron Quintana Roo, con 15 millones 205 mil 803 visitas, seguido de la CDMX con 11 millones 451 mil 339, y en tercer lugar Jalisco con ocho millones 279 mil 115 visitas.En el mismo periodo, Guanajuato efectivamente ocupó la sexta posición al contar con cuatro millones 727 mil 198 visitas.Aunado a esto, al candidato del Frente afirmó que en Guanajuato la pobreza extrema se redujo 50%. De acuerdo con la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2014 Guanajuato contaba con 317 mil 597 personas y para 2016 con 257 mil 600; es decir, en dos años hubo una reducción de 18.90%.Desde 2010 hasta 2016, la población en pobreza extrema ha disminuido. Hace ocho años, 469 mil 500 personas se encontraban en esa situación y para 2012 eran 391 mil 900; es decir, si se considera desde 2010 el combate contra la pobreza ésta se ha reducido en 45.13%.“Un claro ejemplo de que el sistema ya no funciona es que no está dando resultados. Somos el segundo lugar en desigualdad y el puesto número 23 en alfabetización, 6.3% de la población en Guanajuato no sabe leer ni sabe escribir” así lo afirmó el aspirante Francisco Ricardo Sheffield.Revisando las fuentes proporcionadas apor el equipo del candidato: en materia de desigualdad, el Informe sobre Desarrollo Humano México 2016 señala que Guanajuato es la segunda entidad más desigual, de acuerdo con el coeficiente de Gini 2016, ya que registra .576 y es superado solamente por Nuevo León, con .578.El coeficiente de Gini es una herramienta para medir la concentración de ingresos en un periodo determinado —y que calcula el Coneval con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)—. De acuerdo con ese coeficiente cuando el registro es más cercano a uno, la desigualdad de la entidad es mayor.El equipo del candidato no especificó qué fuentes utilizó para obtener el dato de alfabetización, sin embargo, de acuerdo con el anexo estadístico del quinto informe de gobierno , en 2017 4.7% de los hombres y 6.3% de las mujeres en Guanajuato no sabían leer ni escribir. A nivel nacional, la entidad ocupaba la décima posición y no la 23 en materia de alfabetización.