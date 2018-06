¿Se asoma en Jalisco la alternancia con Enrique Alfaro?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, donde casiestán convocados a votar estepara elegirEl tercer estado con el padrón electoral más abultado del país vive una elección total, que reconfigurará su mapa político al calor de un movimiento político encabezado porHospedados en el partidoy su grupo irrumpieron con fuerzaen la pelea por la gubernatura.En 2015, los del partido naranja ganaron la capital y la mayoría de los municipios conurbados,en la Cámara de Diputados.desplazó compitió tú a túcomo primera fuerza política, al ganar la gubernatura con Aristóteles Sandoval como candidato.Impulsado por el fenómenoel candidato priista obtuvo un millón 309 mil votos;un millón 160 mil, mientras que el panista Fernando Guzmán apenas alcanzó 695 mil.El hundimiento del PAN ocurrió luego de tres gobiernos al hilo, y un dominio político de casi 20 años.una tragedia que se saldó con al menos 250 muertos y exhibió la incapacidad del gobernadorAlberto Cárdenas Jiménez fue el primer gobernador de oposición en el estado, y después de él hubo dos mandatarios más: Francisco Ramírez Acuña y Emilio González, personajes que fueron obteniendo cada vez menos votos y desgastando cada vez más la marca PAN.En las elecciones estatales de 2012, al final de la polémica administración delos jaliscienses otorgaron al PAN solamente el 20 por ciento de los votos. El PRI regresó al poder y MC afloró como la nueva oposición, concomo figura política de primer orden.Hoy,es señalado como el favorito para ganar las elecciones, pero su popularidad no beneficiará al PAN y el PRD (partidos con los que MC pactó un frente nacional), ya que el ex alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara se negó a coligarse a nivel local.Así, entre los seis candidatos que enfrenta en la boleta electoral, figuran el panistaEl PRI, por su parte, busca refrendar la gubernatura postulando aen el gabinete de Sandoval, y ex presidente municipal de Tlaquepaque.optó por Carlos Lomelí, empresario y diputado federal electo en 2015 con el partido deAnalistas locales aseguran que la duda en esta elección no es si ganará Alfaro, sino si su arrastre ayudará acandidato presidencial del frente PAN-PRD-MC.Aunque ambos candidatos han aparecido juntos en las visitas de Anaya a la entidad,mantiene una campaña autónoma al Frente, y no es común que haga llamados a a votar porUn voto cruzado (por Alfaro en la estatal y AMLO en la presidencial) resultaría letal para Anaya, pues Jalisco ha sido, desde tiempos de Vicente Fox, una importante reserva de votos para los candidatos presidenciales panistas: dio un millón a Fox, 1.4 millones a Calderón en 2006, y 1.1 millones a Josefina Vázquez Mota en 2012.Con sus 5 millones 930 mil electores en lista nominal, Jalisco se vuelve clave en estos comicios.1 gobernador125 ayuntamientos38 diputados locales20 MR18 RP19 diputados federales5,930,8976.6% del total nacionalEn las municipales de 2015, el PRI todavía logró ganar la mayoría de los municipios, pero MC ganó Guadalajara y su zona conurbada.PRI: 46MC: 24PAN: 24PRI-PVEM: 16PRD: 5PAN-PRD: 5PT: 2PES: 1PH: 1Panal: 1Actualmente, está integrado por 39 diputados, y las fuerzas mayoritarias son MC y PRI.MC 13PRI 13PAN 5PVEM 3PRD 2Sin partido 2Panal 1De los 19 distritos federales, en 2015 MC ganó 10.MC 10PRI-PVEM 8PAN 1Enrique Alfaro (MC)Miguel Castro (PRI)Carlos Lomelí (Morena-PES-PT)Miguel Ángel Martínez (PAN)Carlos Orozco (PRD)Salvador Cosío (PVEM)Martha Rosa Araiza (Panal)]]>