Dan la razón a pastelero por no querer dar servicio a pareja gay

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

respaldó este lunes la decisión de unen un caso que analizó de cerca sobre losquien marcó la mayoría en la decisión con una votación de 7-2, se basó en los argumentos de que una comisión estatal había violado laal fallar en contra del, quien se había negado a crear un pastel deEl caso número 16-111, conocido como Masterpiece Cakeshop contra la Comisión de, surgió de un breve encuentro en 2012, cuando David Mullins y Charlie Craig visitaron la pastelería de Jack Phillips, Masterpiece Cakeshop, en Lakewood, Colorado.y estaban buscando un pastel de bodas para una recepciónrechazó aceptar el encargo, al afirmar que no usaría su talento para transmitir un mensaje de apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexoLos afectados aseguraron que fueron humillados por la negativa del, por lo que presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, argumentado que Phillips había violado una ley estatal que prohíbe lay en los tribunales estatales, donde la Corte de Apelaciones de Colorado dictaminó que los derechos de libertad de expresión de Phillips no habían sido violados, y señaló que la pareja no había discutido el diseño de la torta antes de que el pastelero los rechazara.El tribunal agregó que las personas que verían el pastel no lo interpretarían como algún posicionamiento dey que él era libre de declarar su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en otros entornos.Los grupos defensores de los derechos de los homosexuales argumentaron que las parejas del mismo sexo tienen derecho a recibir el mismo trato de las empresas abiertas al público.Una sentencia contra el pastelero, dijeron, socavaría la sentencia delque garantiza un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que marcaría los matrimonios de parejas homosexuales como matrimonios de segunda clase indignos de protección legal.Los grupos religiosos respondieron que el Gobierno no debería obligar a las personas a violar sus principios para ganarse la vida.