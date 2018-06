'Estábamos en una fiesta, llegó la lava y mi mamá no pudo salir' relata sobreviviente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los rescatistas usaban el lunes maquinaria pesada y palas para buscar a sobrevivientes o víctimas de la violenta erupción del Volcán de Fuego de Guatemala que sorprendió a los residentes y dejó al menos 33 muertos, una cifra que las autoridades temen podría incrementarse con el correr de las horas.El volcán ubicado al oeste de la Ciudad de Guatemala hizo erupción el domingo enviando nubes de ceniza y cenizacaliente mezclada con agua y escombros que bloquearon las carreteras y dejaron varias viviendas en llamas. Según los expertos la explosión fue la más violenta en 40 años.Hilda López relató que el barro volcánico barrió su pueblo de San Miguel Los Lotes, justo debajo de los flancos de la montaña. Todavía no sabe dónde están su madre y su hermana.“Estábamos en una fiesta, celebrando la llegada de un bebé, cuando una vecina nos llamó a gritos para que fuéramos a ver que la lava ya venía. No le creímos y cuando salimos a ver el lodo caliente ya venía bajando por la calle”, dijo López.“Allá se quedó mi mamá, no pudo salir”, añadió la mujer. En esa localidad, los rescatistas localizaron el domingo 18 cadáveres, explicó David de León, vocero de CONRED. Según López, algo en su corazón le dice que sus familiares están muertos.El flujo piroclástico, una mezcla de agua y lodo hirviendo que bajaba del volcán, y el humo tóxico que lo precedía eran letales.Ahora espera en un albergue junto a su esposa y sus hijos tener noticias de sus familiares. A Joel González, el esposo de López, también le falta su padre. “Se quedó enterrado allá, en la casa”.Al parecer el hombre no pudo salir de la vivienda que quedó en el camino de uno de los ríos de flujo piroclástico.“Eso era como una playa, todo lleno de arena, no quedó nada. Las casas, los animales, la gente, todo se quemó, no tenemos nada”, dijo González.En el lugar solían vivir familias numerosas. De León dijo que en San Miguel Los Lotes fueron hallados 18 cadáveres.En la aldea El Rodeo soldados cubiertos con máscaras azules para protegerse del polvo montaban guardia detrás de una cinta amarilla que acordonaba la escena mientras trabajadores con cascos naranjas operaban una retroexcavadora.Un grupo de residentes llegó a la escena con palas y botas de trabajo para ayudar. Algunos lugareños dijeron que nunca se enteraron del peligro hasta que ocurrió y criticaron a las autoridades."CONRED nunca nos dijo que nos fuéramos. Cuando la lava ya estaba allí pasaron en sus camionetas y nos dijeron que nos fuéramos, pero los carros no se detuvieron para recoger a la gente", dijo Rafael Letrán, un residente de El Rodeo."El gobierno es bueno para robar, pero cuando se trata de ayudar a las personas carecen de chispa". Al menos 20 personas resultaron heridas y las autoridades advirtieron que el número de muertos podría aumentar.CONRED informó que 3.265 personas fueron evacuadas. Entre los muertos hay un funcionario de la agencia de desastres cuya casa en El Rodeo se prendió fuego, dijo Cabañas. Dos niños murieron quemados mientras veían la segunda erupción del volcán desde un puente, agregó.Las cenizas del volcán, que se encuentra a unos 44 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, cayeron en la capital así como en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.Las calles y casas se cubrieron en la ciudad colonial de Antigua, un popular destino turístico.