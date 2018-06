'Sonriente' ante juez, la joven que mató a su novio

Caso Nahir Galarza: empieza el juicio y la acusada podría ser condenada a prisión perpetua https://t.co/SLIgVUJ8xQ pic.twitter.com/dm7rQs1SWn — canalochotucuman (@canalochotuc) June 4, 2018

JUICIO A NAHIR GALARZA | Risa desafiante y jugueteo con su pelo https://t.co/vWsvPCGXvq pic.twitter.com/sAK6YHgRIz — COOLiHD.com (@COOLiHDcom) June 4, 2018

“Tenemos 6 mil páginas con detalles del hostigamiento constante que ejercía él sobre ella”

Arranca el juicio a Nahir Galarza y la defensa busca demostrar una relación conflictiva https://t.co/2wQxPFOj75 pic.twitter.com/sTyj4sRDP7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 3, 2018

Galarza confesó a la Policía que realizó los dos disparos. Pero días después, tras pasar por las manos de sus abogados, habló de un accidente.

Hace poco más de seis meses, Nahir Galarza mató de dos disparos a su novio Fernando Pastorizzo. El caso conmocionó a Gualeguaychú, una ciudad de Entre Ríos en el interior de Argentina, famosa por sus carnavales pero poco acostumbrada a casos policiales de impacto nacional. Galarza, de 19 años, presuntamente agarró el arma de su padre policía y el 29 de diciembre pasado se citó con Pastorizzo tarde por la noche.Cuando iban a bordo de una moto disparó dos veces -está por verse si por accidente o en forma premeditada- sobre el joven, regresó a su casa como si nada hubiese pasado y por la mañana subió a Instagram una foto con la leyenda. Galarza se sentó hoy frente a los jueces que deberán decidir su condena. La defensa intentará probar una relación tormentosa, escenario de una tragedia inevitable. La parte acusatoria defenderá la tesis del homicidio planificado y pedirá una pena de cadena perpetua.Galarza se negó a declarar en el primer día del juicio en su contra. Llegó temprano a los tribunales directo desde la celda que ocupa desde que confesara el asesinato de su novio.Del otro lado, la familia de Pastorizzo, que lleva desde la muerte de su hijo peleando para que el “caso Galarza” sea el “caso Pastorizzo”.Esa será la versión que dará la defensa de Galarza ante los jueces. Probado que la joven apretó el gatillo del arma que mató a su pareja,Galarza será juzgada por “homicidio doblemente calificado por el uso de arma y la relación de pareja”., dijo al diario Clarín Dario Dergainz, abogado de Galarza.El letrado también insistirá en que los dos jóvenes ya no eran novios, en contradicción con los padres de Pastorizzo. Llevarán para eso a declarar a un testigo que dirá a los jueces que, en el momento del crimen, Galarza era su pareja.Para la querella, en cambio, no hay dudas. Galarza era la parte violenta de la pareja y no soportó que Pastorizzo intentara dejarla. Por eso mató con alevosía y merece una condena a cadena perpetua.Y dirán que el mensaje en Instagram de aquella mañana de finales de diciembre es ejemplo de un plan premeditado. De hecho,Tendrá ahora que convencer de ello a los jueces.