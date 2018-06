Cambió el viento

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según el periódico español El País, Andrés Manuel López Obrador tiene un 92 por ciento de probabilidades de ganar. En el promedio de las encuestas publicadas, alcanza el 48 por ciento de la intención de voto,Al tiempo que avanzan las campañasTambién surgen más revelaciones de corrupción, de funcionarios contratistas del Gobierno federal, de inexplicables obras públicas en elsin proyecto.Lo que parecía alcanzable hace algunos meses se diluye:El PRI desaparece, olvidado entre la hegemonía panista y el surgimiento de Morena. Ahora es una carrera de dos. La fuerza mostrada por AMLO es como una marea que ayuda a subir a sus candidatos a pesar de no tener presencia ni reconocimiento.En las charlas de las redes sociales surgen presuntas encuestas donde Anaya “ya mero alcanza” al Peje, como una esperanza que no debe morir. Hay un segmento de la población profundamente panista o, que le da el 52 por ciento. Acusan contubernio entre el periódico y el candidato, cuando no hay nada más lejano a la realidad.Al paso de los días el viento del sur crecerá como en un incendio de bosque.En Guanajuato, Morena puede acercarse tanto aly lo que puede inventar para lograr más votos y cobrar la factura del despecho del gobernante Miguel Márquez.Los crímenes cotidianos, de la hora más triste dedesaparece en medio de la anarquía imparable.Hace seis años en León hubo un cambio porque la gente estaba cansada de imposiciones azules, porque el candidato de Acción Nacional no ofrecía la confianza que despertaba Bárbara Botello.donde se viven los peores tiempos de su historia reciente, no sería tanta sorpresa que el PAN perdiera.Lo cierto es que después de la violencia inédita,Guanajuato no es inmune a la ola de Morena. Por eso es la atención extrema del Peje a nuestra tierra, es un viejo lobo de la política que huele ese viento de cambio y persevera como pocos.