¿Tienes iPhone o Ipad? Ya llegó la actualización de Apple

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los dispositivosestará disponible a partir de otoño para usuarios y de hoy en versión beta para desarrolladores.que podrá descargarsecon lo que la empresa busca que modelos más antiguos deincrementen su funcionamiento.Durante su conferencia anual para desarrolladores, Apple mostró las características y funciones, que incluyen herramientas de Realidad Aumentada, en Siri, FaceTime, detalles de uso, notificaciones y nuevos animojis y memojis.La lista de avatares disponibles crece con la llegada de: el koala, el tigre, el fantasma y el T-Rex. Además, ahora detectarán cuando saques la lengua.Los usuarios podrán transformarse en un Animoji, basado en sus rasgos faciales; lo personalizarán escogiendo color de piel, tipo de cabello, peinado y hasta accesorios. Al finalizarlo se puede jugar con él para sobreponerlo en la rostro durante una selfi. Se llaman Memojis.En un trabajo conjunto con Pixar, Apple anunció un nuevo formato de archivo específicamente para aplicaciones de RA al que llama USDZ. Además de aumentar las capacidades de su ARKit.Las videollamadas de FaceTime ahora podrán realizarse con grupos de hasta 32 personas. Group FaceTime, como lo llama la empresa, también estará disponible para macOS.Con el fin de reducir el espacio que ocupan las notificaciones en la pantalla bloqueada, iOS 12 las agrupará dependiendo de la app a la que pertenezcan. Es decir, las de WhatsApp estarán en un sólo lugar y no dispersas si se desliza hacia abajo.Y para las que no se desean, iOS 12 las silenciará para que no interrumpan; no aparecerán en la pantalla bloqueada pero sí en el centro de notificaciones.Con la nueva función "Shortcuts", Siri aprenderá de tus hábitos diarios para hacer tareas más rápido, con lo que Apple abre paso a terceros para su asistente digital.Por ejemplo, puedes programar frases como "Siri, perdí mis llaves", y un Tile conectado comenzará a vibrar para ayudarte a encontrarlas.A través de Inteligencia Artificial, la app de Fotos detectará quiénes aparecen en las imágenes y sugerirá enviárselas. Además, también te dirá los filtros que se puedan adaptar a tus capturas.iOS 12 mostrará el tiempo de uso de cada aplicación, dando la opción de establecer límites en cada una. Cuando se acaben los minutos u horas asignados, se enviará una notificación.Con más de 20 millones de desarrolladores, App Store de Apple cumplirá el próximo mes 10 años, y es la tienda más grande del mundo con 500 millones de visitas a la semana