Relax, lujo y aventura

Desde residencias privadas totalmente equipadas y de lujo insuperable, hasta actividades de aventura, culturales y gastronómicas en el norte de Tailandia es lo que encontrarás en Four Seasons Resort Chiang Mai, donde el mejor viaje de sus vidas es una garantía, y te damos algunas razones para creerlo:Son vacaciones y, sí, tal vez desearían alejarse unos de los otros con distancia de al menos 10 habitaciones de hotel. Pero esto no sucede aquí. En Four Seasons Resort Chiang Mai, las residencias de 2 a 5 habitaciones son un verdadero oasis de lujo absoluto en medio de la naturaleza, con balcones y piscinas privadas en medio de la montañas boscosas y campos de arroz.Ninguna vacación sería perfecta sin tener el mejor servicio las 24 horas, y aquí puedes tener un mayordomo privado para atender todas las necesidades y gustos. Desde recomendaciones, reservaciones para las mejores actividades del resort, hasta los antojos más simples serán cumplidos para todos y cada uno.Nadie puede visitar Tailandia sin pasar por las expertas manos de una masajista tailandesa, y el Social Harmony Spa del Four Seasons Resort Chiang Mai es, sin duda, una de las mejores opciones en el mundo para vivir la experiencia de relajarte y perderte entre los relajantes servicios que ofrecen.Tennis, muay thai kickboxing, ciclismo de montaña entre campos de arroz y hasta los campos de golf más hermosos del mundo, inmersos en paisajes de belleza insuperable, son algunas de las propuestas que el resort tiene.Vivan con la escuela Rim Thai Kitchen de Four Seasons todo un día de experiencias culinarias, comenzando desde la visita al mercado local de la mano del chef guía, seguido por clases de cocina donde aprenderán a cocinar al más puro estilo Thai. Finalmente, su guía culinario los llevará a comprar todo lo necesario para que puedan preparar cocina Thai de vuelta en casa. Definitivamente, se volverán unos expertos.Chiang Mai es la ciudad más antigua de Tailandia, donde se fundó el Reino Lanna, por lo que no es de sorprender que este lugar, con más de 700 años de historia, y sus habitantes tengan mucho que ofrecer a sus visitantes: como visitar docenas de templos, como el Wat Chiang Man, el más antiguo de la ciudad, hasta el más impresionante templo dorado Wat Phra That Doi Suthep, que puede verse a kilómetros enclavado en la montaña Doi Suthep. Otro highlight de la ciudad son sus boutiques, en las que diversos artistas y artesanos locales venden impresionantes textiles y artesanías tailandesas. Y, como parte de la cultura local es sembrar arroz, podrán también hacerlo al visitar campos de arroz y unirse a los campesinos para aprender esta actividad milenaria.Este festival budista en el que se celebran los méritos soltando linternas khom loy durante la noche, es una de las actividades culturales más famosas del norte de Tailandia, y podrán ser testigos de cómo miles de linternas iluminan la noche si viajas durante el festival, que es en noviembre. Sin embargo, Four Seasons Resort Chiang Mai puede recrear tu festival privado dentro del resort.Four Seasons Resort Chiang Mai ofrece actividades exclusivas que saciarán todos los deseos de vivir casi cualquier tipo de experiencia: desde un día entero de paz, yoga, meditación y contemplación en la naturaleza; hasta días dedicados al 100% a la cultura local, con clases de cocina, de idioma tai, de kickboxing local y hasta ofrendas de agradecimiento a los monjes budistas. Paseos en bicicleta, senderismo, actividades en granjas y hasta convivencia con la fauna local, son tan solo algunas de las sorpresas que puedes encontrar para hacer de estas vacaciones, mucho más que diversión y esparcimiento, y volver a casa con lazos más estrechos.www.fourseasons.com/chiangmai