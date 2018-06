Busca reconstruir Celaya por su familia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la premisa de buscar la alternancia en Celaya, impulsada por las ganas de brindarle una mejor sociedad a su familia, la candidata del PRI a la alcaldía, Montserrat Vázquez Acevedo aseguró que busca el cambio verdadero en el municipio.Tras más 20 años de gobiernos panistas, Vázquez Acevedo se dijo lista para la alternancia en el municipio.En entrevista con am, Vázquez Acevedo negó que sea una político negativa o poco propositiva, pues durante su paso por la regiduría durante la presente administración se negó a ser parte de irregularidades y desvíos de dinero.“Soy una persona muy positiva que vengo a encontrarme con mi ciudad con el ánimo de servirlo y reconstruir desde las entrañas un mejor Celaya. Soy más positiva y con esperanza de mejorar las cosas que el hecho de haberme negado de ser parte de irregularidades y de desvíos de dinero que yo no he estado de acuerdo”, dijo.La candidata que en días recientes lanzó “la Celayense”, una propuesta que busca darle beneficios a las mujeres celayenses, las que asegura, son las que manejan el gasto de los hogares, fue señalada de ir contra los hombres, algo que descartó.“A mi lado hay un gran hombre acompañándome y que hombro a hombro hemos sacado adelante nuestro proyecto de familia, yo no estaría hoy aquí si no fuera por la gran solidaridad que él me ha mostrado porque se ha volcado al cuidado y educación de nuestras hijas con los valores que ambos fuimos formados por nuestras familias y que implican enseñar a nuestras hijas a ser mujeres de bien, trabajadoras y honestas ante todo” dijo.A menos de un mes de las elecciones, la candidata hizo hincapié en el apoyo de familia durante su campaña y con lágrimas reconoció la labor de sus allegados para impulsarla durante este proceso.“A muchos les ha costado trabajo entender por qué estoy aquí, muchos están acostumbrados a que les mueve el interés económico, personal ni de grupo o el ánimo de sobresalir a título personal pero me encuentro aquí tratando de que mi motor, que es mi familia, su seguridad y desarrollo de mis hijas y que vuelvan a disfrutar el Celaya que gocé tanto con mis amigos”.“Soy una mujer producto de una familia con gran vocación de servicio pero también basada y formada con gran honestidad y con la fuerza de que cuando la verdad te respalda hay que hacerla valer. Ello me ha llevado a ser una mujer con convicciones muy firmes y con un carácter determinante, pero negativa dista mucho de la realidad”, afirmó.La priista señaló que su familia le ha inculcado la vocación de servicio y los valores de sus padres que la impulsan a encabezar el proyecto para aportar y hacer de Celaya un mejor lugar.“Mis hijas son dos mujeres estudiosas que quieren prepararse para la vida pero que quieren prepararse para conformar una familia algún día, de acuerdo al ejemplo que les damos, al igual que sus abuelos y sus tíos, y eso es lo que queremos buscar en el fortalecimiento de la sociedad celayense, familias con valores e integras en su formación”.Por eso cree que la familia es “la base del gran equipo que como sociedad formamos, cuando logras hacer que el núcleo familiar trabaje respetuosamente y en colaboración, se refleja en la sociedad, en la entrega y en un servicio en favor de la comunidad”.“Pero tenemos que ser muy firmes con la educación, para respetar la libertad que cada uno puede tener y no caer en libertinajes, tiene que haber un respeto y un orden y ello implica desde el seno familiar el respeto a las normas más básicas en su integración”.En su campaña insiste en que se debe “reconstruir Celaya”, pero ¿cómo piensa hacerlo?Montserrat aseguró que debe ser desde la familia, con integración, tolerancia, orden y una vinculación del gobierno que lidere y sea rector. “Los valores que distinguen a las familias celayenses son sentido al respeto al trabajo, al esfuerzo, somos una sociedad muy trabajadora, nuestros prestadores de servicios, son ejemplares, a la gente le gusta venir a comer de muchos lados por su atención y sabor, lo mismo a grandes restaurantes que negocios de comida tradicional”.Por eso cree que debe de partir de esas fortalezas celayenses, para generar un cambio y retomar la ciudad tranquila y próspera en que vivió de niña.“Soy una mujer firme y que le gusta respetar las normas porque esa es la base de la sociedad con el respeto a las normas básicas donde no cabe el negociar si se aplican o si no y el tema de la religión como base formativa de las personas”.Cree que los celayenses se distinguen por ser honestos y con valores.“Lo más importante es que privilegiamos la vida y por eso queremos acabar con esta ola de violencia en la que vivimos y eso es a lo que no debemos ser tolerantes, de principio de respetar ante todo la vida del ser humano debe ser el motor que nos aliente a salir de la violencia que estamos viviendo, ya no justo para nuestros niños y jóvenes que el pan de cada día sea el que te puedas encontrar un muerto por donde transitas”.Afirmó estar convencida de que las cosas pueden mejorar en Celaya y resolver el problema de la inseguridad.“Necesitamos una policía que nos permita tomar la seguridad en nuestras manos y tomar el control del ámbito municipal e ir desde lo más básico que es la protección y vigilancia de nuestras calles”, mencionó.Puntualizó que la base de sus proyectos se basa en mejorar la convivencia social a través de la rehabilitación de espacios públicos.“Ahí está el punto medular de cómo reconstruyamos Celaya a través de la convivencia en espacios públicos y que todos tengan acceso a ellos porque s nuestro derechos para poder convivir”, resaltó.Se habla de que el PRI está en una debacle y a Montserrat se le acusa de dividir a su partido, ¿el PRI es opción para los celayenses?“Por supuesto, hoy más que nunca por varios elementos. Somos un proyecto de inclusión ciudadana, les recuerdo que esta planilla no solamente se conforma de militantes sino que el partido fue quien abrió la oportunidad de que ciudadanos comunes participaran en el proyecto de gobierno sin negociaciones”.Vázquez Acevedo aseguró que hay la inclusión histórica de jóvenes para que participen activamente en el pleno del Ayuntamiento.“Uno de cada tres personas que integran mi planilla son jóvenes menores de 35 años y presencia del sector campesino de comunidad de Jauregui, Gasca, La Luz, y de varios rubros con hombres y mujeres, gente de la CTM que habían sido relevados a una sola participación y están incluidos en diputaciones y planilla para representar al sector obrero y conjugamos esfuerzos de mucha experiencia.Agregó que en su designación como candidata “participaron liderazgos del partido y que tienen realmente los valores de acción que han trabajado. Hoy más que nunca el partido se renueva y se fortalece y esperamos que sea una de las causas para tener mayor cercanía de las causas sociales”.