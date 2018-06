Superamos 2 a 1 a Morena: Elvira Paniagua

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La más cercana contendiente a la, en las preferencias electorales es la de laAsí lo afirmó la propia candidata del blanquiazul, quien señaló que dichos números, en dondes, son de acuerdo a las mediciones de su partido."Nosotros traemos el dos a uno de manera muy clara respecto al contendiente más cercano, tenemos nuestras encuentas, donde el segundo lugar lo trae Morena."Yo tengo que encontrar las coincidencias, el, el proyecto no se llama Elvira Paniagua y trabajaremos independientemente de las fuerzas políticas", expresóquien también llegó al cargo por el PAN, y no tuvo éxito en su intención de reelegirse.Agregó que continúa yendo a las comunidades a buscar convencer a la gente. Pero cabe destacar que sus oponentes han acusado la utilización de programas sociales para buscar comprar el voto en favor del PAN."En nuestros números, estadísticaente hablando, vemos un número muy fuerte de ciudadanos indecisos en la participación, por eso son las campañas, para ir a convencer gente"."Vamos por encima de los demás contendientes, sin embargo desde que dije que sí a la candidatura, me queda claro que son 60 días", concluyó la pianista.