Nadie tiene el poder de violar los Derechos Humanos de los policías

Cómo un país que la mayoría somos ignorantes que no conocemos nuestros Derechos Humanos que son atropellados por aquellos jefes que explotan al trabajador con largas horas de trabajo y sueldos tan bajos que incentivan la violencia familiar, ya que no les alcanza ni para las necesidades básicas. Ningún director de policía puede gritar, ofender, incluso ultrajar al policía aunque sea del nivel jerárquico más bajo de la escala de esa institución.

Todas las personas tenemos Derechos Humanos que nadie puede violar aunque se trate de jefes que tienen una posición de mando dentro de cualquier empresa o institución como lo es la Policía Municipal que constantemente han estado violando los que tienen un puesto superior a los policías rasos.

¿Por qué el director Jaime Rosales trata muy mal a sus policías? Porque es muy común dentro del sistema castrense pero la policía es civil, que debe ser muy diferente el trato a los policías que a los militares.

La Policía Municipal de Celaya, siempre los jefes que no son ni siquiera policías como el Secretario del Ayuntamiento que era el que manejaba a la policía sin saber lo que es seguridad pública, pero desde que se inventó la nueva Secretaría de Seguridad, la policía está a cargo del secretario pero del Secretario Estatal que toman las decisiones de la Policía Municipal.

Cuando revisamos la historia de la policía municipal, no podemos dar crédito que siempre estuvo manejada por intereses que no la dejaron desarrollarse profesionalmente como una gran institución que la han dejado enana, con fines políticos porque no les ha convenido que en Celaya haya una policía profesional docente e inteligente que pueda poner en la cárcel a corruptos alcaldes o tesoreros que en contubernio se han robado millones de pesos de las arcas públicas y los ex presidentes gozan de plena libertad cuando han sido granujas de cuello blanco.

Si queremos tener seguridad debemos tener un Ayuntamiento honesto que verdaderamente trabaje en reconstruir el tejido social. Pero, si vamos a tener un gobierno corrupto que siga explotando a los policías; la inseguridad seguirá creciendo a lo largo y ancho del Municipio de Celaya.

Claro que la seguridad no depende totalmente de la policía sino de todas las instituciones gubernamentales que algunas de ellas se lavan la manos cuando todas son responsables para tener seguridad y los ciudadanos debemos participar mejorando nuestro comportamiento y educando con valores a los hijos y las hijas. Cuando no se educan a los hijos para que aprendan a ser honestos y a respetar al prójimo, entonces estamos contribuyendo con la violencia, delincuencia y los asesinatos.

Ni todas las policías, ni los militares de todo México podrán acabar con la inseguridad ya que es infinita y no tiene fin por la falta de valores, educación y prevención del delito.

Sin embargo, como ciudadanos comprometidos podemos aportar algunas ideas para mejorar la Policía Municipal que desde hace algunos años en todos mis artículos cuando escribo de seguridad he propuesto tener una de las mejores policías municipales en inteligencia y docencia del país. Incluso, tuve la oportunidad de planteárselo al Gobernador Lic. Miguel Márquez Márquez, en una coordinación que me hizo el favor de invitarme y le propuse delante de su equipo de seguridad tener una policía primero de inteligencia municipal y segundo, una policía metropolitana cerrando el círculo de seguridad de la Zona Laja-Bajío.

Si los policías conocen sus Derechos y Obligaciones nadie los podrá violar aunque algunos policías están acostumbrados a que los traten mal, incluso la mayoría de policías están muy a favor de trabajar 24 horas al día descansando 48 horas que es totalmente contraproducente ya que no rinden con su trabajo que debería de ser de 8 horas como lo marca la Organización Mundial de la Salud.

Posdata: "El Gobierno del Lic. Miguel Márquez Márquez, ofrece dignificar cuarteles militares y hacerles un reconocimiento a las fuerzas armadas por el trabajo que vienen realizando en la entidad contra la delincuencia." El gran trabajo lo han hecho las policías municipales que no se les reconoce nada de su labor. ¿Por qué? Porque son el chivo expiatorio y es muy ingrato el trabajo de policía y más cuando no hay incentivos ni méritos, ni honores al policía municipal.