Anuncian película del Joker de Jared Leto

El Joker de Jared Leto tendrá su propia película. El actor no sólo protagonizará el proyecto, sino que también será el productor ejecutivo.Al parecer la película tendrá todo el estilo del también cantante, que debutó como este villano en 2016 con Suicide Squad.Variety hizo el reporte, y añadió que se busca expandir el mundo del Joker y conectarlo con otras películas en una misma franquicia.Ya se ha dicho que la Harley Quinn de Margot Robbie también tendrá su propio filme, que se llamaría 'Birds of Prey'.Warner Bros. también ha dicho que habrá otra película en torno a The Joker, en la que se trabajaría con Todd Phillips (The Hangover), y cuyo tema será de orígenes.Una vez que la historia 'tome alas propias', el archienemigo de Batman podría ser Joaquin Phoenix, como relata Cooperativa.