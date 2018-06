2018-06-05 09:45:45 | REDACCIÓN

Se afirma que habrían participado en fiesta con varias mujeres antes de viajar a Dinamarca y a Rusia.

Ningún directivo ha desmentido o aclarado la información. Foto: Especial



Tristeza y decepción, es así como describe ESPN lo que vive el plantel mexicano tras exhibirse que varios jugadores se despidieron de México rumbo a Dinamarca y a Rusia con una noche de diversión donde hubo muchas mujeres.

ESPN con información de una revista de espectáculos, describe que hubo una fiesta previa al viaje de Dinamarca. Se asegura que jugadores como Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovani dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián, habrían participado en la fiesta, muchos de ellos están casados.

Al menos 30 escorts habrían sido las participantes de la fiesta.

La Selección ya se encuentra concentrada en Copenhague, y hasta el momento ningún directivo se ha pronunciado para confirmar o desmentir la información.

Tras la divulgación de la información, ESPN informó que varios jugadores salieron del hotel de concentración con un semblante frío y sin palabras.

No es la primera vez

Monterrey, Ecuador, Brasil, León son lugares donde varios seleccionados, han "aprovechado" para divertirse.

En Monterrey, la "reunión" tuvo lugar en el hotel de concentración, al final 13 jugadores fueron castigados y Carlos Vela y Efraín Juárez fueron suspendidos seis meses del Tri.

En Ecuador, previo al arranque de la Copa América, ocho seleccionados de la Sub 22, fueron dados de baja por contratar sexoservidoras.

En Brasil, en la Copa Confederaciones, se supo que varios jugadores se fueron a un table dance.

En León, Martín Galván fue expulsado del Tri, que disputó el Mundial Sub 17, tras descubrirse que hospedó a mujeres en el hotel de concentración.