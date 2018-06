2018-06-05 13:53:06 | EL UNIVERSAL

La salida de Juan Carlos Osorio,tras el Mundial, provoca movimientos entre diversos directivos del balompié nacional.

Foto: El Universal.



En Chivas no quieren que Almeyda llegue a la Selección



Presionarlo mediáticamente para que acepte renunciar y no pagarle la compensación económica que estipula su contrato no es la única medida con la que la directiva del Guadalajara (léase José Luis Higuera) planea confrontar a Matías Almeyda. El siguiente paso es bloquearlo para que no llegue a la Selección Nacional.



La salida de Juan Carlos Osorio, tras el Mundial, provoca movimientos entre diversos directivos del balompié nacional, quienes promueven a sus candidatos para llegar al banquillo tricolor. Miguel Herrera y el Pelado encabezan las preferencias, aunque el directivo de las Chivas planea contar a todos “su verdad” sobre el tema del argentino, para bajar sus bonos.



Los Tigres retirarán el número de una de sus guras



En Monterrey no se andan con rodeos cuando se trata de estas. Son memorables. Y todo pinta que así lo será para el argentino Damián Álvarez.



Naturalizado mexicano, el ex futbolista de 39 años de edad recibirá un homenaje de despedida por parte de los Tigres, el 17 de julio, donde su dorsal 11 será retirado. Honor a quien honor merece, al haberse convertido en ídolo felino desde el 2010, luego de su paso por Pachuca y Morelia. En la ceremonia se contempla una importante cantidad de invitados, como Walter Gaitán, Luis Hernández, Osvaldo Batocletti, Claudio Suárez, Lucas Lobos, Emanuel Villa, Andrés Chitiva, Alan Pulido, Héctor Mancilla y el actor estadounidense Rob Schneider.