Se va el Tri bien 'cargado' con 4 toneladas de valijas y 500 uniformes

2018-06-05 12:04:46 | AGENCIA REFORMA

Esperan que durante el mundial disputen siete partidos.

‏Foto: @GibranAraige



El Tri se fue a Rusia cargado para la Final.



La Selección Mexicana lleva más de 500 uniformes de juego y 4 toneladas de valijas porque apunta a disputar los 7 partidos de la Copa del Mundo.



México no sólo tiene el discurso de disputar el título. El Tricolor acordó con el Dynamo Moscú la renovación automática de su estancia en el campamento base, en Moscú, cada que supere una Fase y la cual puede prolongarse hasta el 16 de julio, un día después del duelo por el título, de acuerdo con la investigación de CANCHA.



Raúl Méndez y Antonio Manzanares, responsable de operación y logística y gerente técnico del Tricolor, respectivamente, llevan meses cuidando cada detalle.



Tan sólo para los seleccionados mundialistas cargan 138 playeras polo, 23 t-shirts, 69 chamarras y 69 bermudas, 46 conjuntos deportivos, 230 pares de calcetines, 23 trajes y alrededor de 230 pares de zapatos de futbol, muchos de ellos mixtos (tacos de goma y aluminio).



Se hizo un convenio con Adidas, patrocinador máster del Tri, para tener un centro de atención en Moscú que los provea de artículos y personalice los uniformes para 7 partidos.



También llevan alrededor de 2 mil artículos de nutrición y suplementación como los probióticos.



Se incorporaron además a otros dos masajistas y a un quiropráctico. Se negoció con el Dynamo Moscú para agregar a algunos de sus empleados (masajistas, fisioterapeutas) al staff tricolor durante el torneo. Incluso viajaron a Europa con 7 camas de masaje.



A pesar de que Novogorsk-Dynamo es un campamento vanguardista, en el Tri no se confían y cargan también con vallas, estacas, conos, tubos y todo lo necesario para la preparación física.



Medicamentos, artículos religiosos, alimentos (enlatados y alto vacío), y hasta el Xbox van en las valijas del Tri con destino a Rusia. Poco más de 60 personas del staff de la Selección Mexicana viajan con el equipo.

Hasta los chicles

Entre las 80 valijas que los utileros del Tricolor, encabezados por Gonzalo Saldaña, apilaron previo al viaje del Tricolor a Europa había una que contenía 15 cajas con paquetes de chicles.



Los futbolistas suelen consumir chicle, preferentemente antes de los partidos, así como gomitas al medio tiempo para la ingesta de glucosa que les dé la reserva de energía suficiente.



Una de las gestiones más complicadas fue el ingreso de los medicamentos a Rusia.



Desinflamatorios, antipiréticos, antihistamínicos, aspirinas, sal de uvas Alka-Seltzer (para reanimar después de mucho trabajo físico), y medicina contra la diarrea no podían faltar para una travesía de poco más de un mes, ya que México arribará a Moscú el próximo lunes.



Incluso llevan aceites de hierbas naturales y cremas relajantes, tomando en cuenta que Selecciones Nacionales hizo adecuaciones también a las zonas húmedas del campamento base, que cuenta con dos saunas, un baño turco y dos piscinas.

Va San Judas a Rusia

Hasta San Judas Tadeo acompañará al Tricolor en Rusia.



En una Copa del Mundo todo suma y por ello la Selección Mexicana levantará un pequeño altar en su campamento base, en Novogorsk, ubicado al noroeste de Moscú.



Figuras de Cristo, la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo no faltarán en la concentración de México.



CANCHA supo que futbolistas como Javier Hernández, Jesús Corona y Hugo Ayala son algunos de los más devotos en el Tricolor.



Antes del silbatazo inicial en los partidos en que participa, El "Chicharito" reza. Además, es común que previo a los duelos del Tri, los futbolistas hagan un círculo y se abracen para orar.



De hecho, en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, casa de la Selección Mexicana, hay una Virgen de Guadalupe donada por Enrique Meza.



Algunos de los integrantes del Staff del Tricolor todavía llevan un Cristo colgado al cuello, regalo de Héctor González Iñárritu en el Mundial anterior.



El pasado domingo, antes de viajar a Europa, a los seleccionados les regalaron cadenas con una cruz.