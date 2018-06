Sergio Ramos al fin contestó las criticas que se ha llevado en los últimos días, tras la lesión de Mohamed Salah y una supuesta conmoción del portero Loris Karius, durante la final de la Champions League. “Joder, le han dado una bola al tema de Salah...



Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Ya solo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mío", dijo el defensa en una entrevista con Mediaset. Los merengues derrotaron 3-1 a los ingleses.







“No he querido hablar del tema porque al final se magnfica pero viendo la jugada bien él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo. Y dicen que he hecho ahí una llave de judo. Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo”. El defensor está trabajando con la selección de España de cara al Mundial. En la primera ronda, la "Roja" integrará el Grupo B, donde se medirá con Portugal, Irán y Marruecos.