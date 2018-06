Venganza de ‘amigos’

El partido ríspido ofrecía pocas oportunidades claras para ambos lados y entre la fuerte lucha ambos equipos sufrieron las expulsiones de Tavera por los visitantes y Chowell por los locales.



El partido vivió momentos dramáticos, en el 2do tiempo, sobre el final llegó la polémica. Los jugadores de talentos se tiraban constantemente y ocasionaron que el árbitro Mario Pérez, agregará 5 minutos.

, al decidir la caliente batalla en la cancha y las tribunas, en penales, luego de empatar 1-1 en tiempo normal.Luego del antecedente de la semana anterior, donde los leoneses vinieron a ganar por 1-0 el boleto al Nacional de la Liga Nacional Juvenil, ahora se encontraron en el camino para ir al Nacional Benito Juárez y nuevamente se presentó otra cerrada batalla con algunos cambios en las plantillas, en la cancha de la deportiva Torres Landa.El primer tiempo arrojó el 0-0, con la falla de un penal de GUD Amigos, que detuvo el portero Bryan Escamilla a Sahid García y en el segundo, Talentos se adelantó con el gol de Arturo López, en veloz escapada que cruzó al portero Alberto Rodríguez.El empate cayó cuando agonizaba el partido, con gol de Rodrigo Tello y empezó el desorden, los chicos leoneses quisieron confundir la decisión al silbar el árbitro la anotación y festejaban el final, mientras en la tribuna se desataba el desorden, que no aceptaban el empate, aunque con el arribo de la policía se calmó la situación.Entre alegatos en la cancha se tiraron los penales y los cobradores de GUD Amigos lo hicieron con clase, anotaron los 5, el definitivo por un ex jugador de Talentos, Giovanni Vázquez, mientras el portero Beto Rodríguez detenía el tercero y ahí se decretaba la victoria de los verdiblancos locales, aceptada por los chicos de Talentos León, pero no por sus aficionados.