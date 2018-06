'Derriban' puente turbio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

esarrollo Urbano revocará el permiso que había entregado para construir un puente sobre el Río Guanajuato, en el Camino Antiguo a Marfil, debido a que los responsables de la construcción no cuentan con el permiso vigente para el uso de suelo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).La obra fue contratada por Óscar Negrete Pérez, en 2015.Negrete Pérez era ex Secretario Ejecutivo de Juan Manuel Oliva.El inspector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Juan Pérez Pérez, indicó que se deberá esperar el resultado de las indagatorias de Ley para poder determinar las acciones compensatorias que se tomarían en caso de que se así se determine pues es obvio que hubo afectaciones en la zona considerada histórica.Así se determinó durante la Comisión de Desarrollo Urbano, don de los funcionarios señalaron además las diversas irregularidades encontradas en la integración del expediente respectivo, motivo por el que la obra no podrá ser reiniciada.Sobre la entrega de permisos que ha hecho la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Morrill Yllades, y las serias irregularidades que se han detectado, el presidente de la Comisión, Adrián Camacho Trejo Luna, señaló que corresponderá a la Contraloría actuar si es que existen los elementos necesarios para sancionar este tipo de situaciones, ya que las Comisiones no tienen la capacidad de sancionar a funcionarios, aunque aceptó que sí hubo omisiones graves en el proceso.El primer permiso. El 11 de abril del 2015. Óscar Negrete Pérez, ex Secretario Ejecutivo del entonces gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva solicitó el permiso para la obra.Fue el 15 de abril de 2015 se otorgó un segundo permiso, sin embargo este documento se encuentra extraviado,30 de noviembre de 2016, el solicitante de la Obra, Óscar Negrete Pérez, emite un permiso otorgado por la Conagua en el que se autoriza la construcción del puente, sin embargo el permiso venció el 1 de agosto de 2017 y no fue renovado.La dirección de Desarrollo Urbano del Municipio dio la autorización de la construcción del puente pese a que el responsable de la obra sólo emitió un acuse