Kim Kardashian: 'Me sorprende ganar un premio de moda cuando estoy casi siempre desnuda'

Ella lo había anunciado en Twitter hace unas semanas. Este año, Kim Kardashian tuvo el honor de recibir el Premio Influencer en los Premios de Moda CFDA cuya gala se celebró el lunes en Nueva York. Con sus 112 millones de seguidores en Instagram, la estrella de la telerrealidad era la favorita para ganar en esta nueva categoría. Y para recibir su premio, sorprendentemente, Kim Kardashian, de 37 años, jugó la carta de la sobriedad con un conjunto en tonos crema firmado Rick Owens, modista a quien la estrella es particularmente aficionada. Para apoyarla en este momento de su carrera contó con el apoyo de sus hermanas, Kourtney y Kendall.

Durante su discurso, Kim Kardashian demostró su sentido del humor: "Estoy un poco sorprendida de ganar un premio de moda cuando estoy desnuda la mayor parte del tiempo. Y añadió: "Pero realmente es un gran honor, así que gracias a la CFDA por este premio".





El galardón a Kardashian ha sido polémico entre algunos especialistas del mundo de la moda. La publicista de moda Kelly Cutrone es una de ellas. “Nunca me he despertado por la mañana y me he preguntado: ¿Qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?”. El premio ha sido justificado porque la CFDA quiere acercarse a un público joven que sigue la moda de una forma muy distinta a cómo se hacía hace unos años.

El diseñador Jeffrey Banks también ha sido crítico. “Ha ocurrido lo mismo que en la gala MET. Antes se trataba de la sociedad, la moda y los diseñadores de Nueva York y ahora tienes a personas que no tienen nada que ver con la moda que se pasean por la alfombra roja. Es un momento loco”, afirma el experto, que añade que este premio al mejor influencer “es gratuito y abarata el CFDA”.

Además de Kim fueron premiados por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, Naomi Campbell que se llevó el Fashion Icon Award, Raf Simons, el mejor diseñador del año por su trabajo en Gucci, y las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen por su línea de accesorios.