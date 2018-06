Shakira y Gerard Piqué se declaran su amor con mensajes en Twitter

Los rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué iniciaron desde el año padado, sin embargo, en el último tiempo, tanto la cantante como el futbolista se encargaron de demostrar en redes sociales que como pareja están mejor que nunca.

Esta vez fue el defensa del Barcelona el que publicó en Twitter un tierno mensaje de amor para Shakira, luego de que ella volviera a los escenarios tras operarse de las cuerdas vocales.

La colombiana arrancó su gira El Dorado World Tour en Hamburgo, Alemania. Al terminar el show, usó su cuenta de Twitter para agradecerle al público y demostrar la alegría que sentía de volver a los escenarios. "Lo hicimos. Sentí como que esta era la primera vez que me subía a un escenario", escribió.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT