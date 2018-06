Acusan que Morena ofrece 2 mil 500 pesos para conseguir representantes de casilla

En el distrito local 18 con cabecera en Tepeapulco, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ofrece hasta 2 mil 500 pesos a los ciudadanos para integrarse a ellos como representantes de casillas, denunció Andrés Hernández Hernández, coordinador estatal de Vanguardia Progresista, corriente afín al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo.

Además del ofrecimiento también se han registrado casos por hostigamiento a los ciudadanos para asistir a los eventos de los candidatos de Morena, como el que se llevó a cabo ayer con Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Tepeapulco.



Hernández Hernández indicó que el área jurídica del partido ya prepara las pruebas para interponer denuncias de carácter electoral.

“Se están dando 2 mil 500 pesos para ser representante de casilla por parte de Morena y a partir de estos ofrecimientos se ha generado el hostigamiento para condicionar a vecinos de los municipios que integran el distrito 18”, expresó.

Cabe señalar que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo destina en cada elección una bolsa presupuestal para los partidos políticos a fin de auspiciar gastos para sus representantes de casilla el día de la jornada electoral, que es de 750 pesos por persona registrada.



CANDIDATO DE 18 AÑOS RESPONDE A ACUSACIONES

En conferencia de prensa, Dither Estrada, El Cachorro, respondió a señalamientos que le han hecho por su falta de experiencia política, toda vez que es el aspirante postulado a un cargo de elección más joven de México al contar con 18 años de edad.

“Siempre me han cuestionado el tema de la experiencia; sin embargo, es muy cierto que los representantes populares (diputados) o hasta gobernantes que me antecedieron ‘con muchísima experiencia’ no nos han ayudado realmente. Les invito a reflexionar sobre esta situación”, expresó.