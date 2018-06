Ofrece Comuni Park condonar pago, pide suspender protestas contra parquímetros

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos del Centro Histórico de Pachuca denunciaron que la empresa Comuni Park S.A de C.V les ofreció “hologramas” para evitar multas o pago de parquímetros, a cambio de que los inconformes suspendan sus protestas.Además, las estimaciones de la Secretaría de Tesorería indican que a la presidencia municipal le faltan por ejercer más de seis millones de pesos recaudados por el concepto de parquímetros de enero de 2016 a febrero de 2018.Ante dicho escenario, vecinos y comerciantes de Pachuca interpondrán una solicitud para que las autoridades transparenten y especifiquen los gastos de parquímetros.Los vecinos del Centro Histórico de Pachuca rechazaron la colocación de hologramas que la empresa Comuni Park S.A de C.V ofreció a los más de 70 habitantes que están en contra de los aparatos en las calles de Ignacio Allende, Belisario Domínguez, Mariano Arista y Parque Hidalgo.En entrevista, Martha Verde, vocera de los vecinos del centro, señaló que el pasado 1 de junio la gerente de la empresa de parquímetros, quien se identificó como Adriana Rodríguez, les propuso a los vecinos la implementación de hologramas para evitar multas o pago de parquímetros, con la finalidad de “consensuar” y evitar movilizaciones.“Me dijo que quería acordar conmigo, que si quería cajones que me los daban y a mis vecinos pero que los dejáramos continuar o llegar a un acuerdo”.Sin embargo, Martha Verde indicó que a nombre de los quejosos no aceptó la propuesta, tras puntualizar que lo que solicitan es la eliminación de los aparatos y que la respuesta provenga de la alcaldesa Yolanda Tellería, no de la empresa.El contrato de “Concesión del Servicio Público de Estacionamiento regulado por Parquímetros”, establece que es a la alcaldía a quien corresponde otorgar hologramas y no a la empresa.Así lo refrenda el rubro “Obligaciones del Concesionario”, que puntualiza, se tiene que respetar “a los usuarios que cuenten con un permiso especial (holograma) siempre que se mantengan visibles en los vehículos”.Martha Verde indicó que a través de una solicitud a la presidencia de Pachuca, pedirán que la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán especifique en qué son aplicados los recursos recaudados por parquímetros.“Vamos a hacer una solicitud para que nos digan ese recurso a dónde se está yendo porque en nuestras calles no vemos nada”, acotó.De acuerdo con la publicación “Cuentas claras parquímetros”, de enero de 2016 a febrero de 2018, al ayuntamiento de Pachuca ingresó un total de 7 millones 860 mil 626 pesos por los aparatos.De los cuales, 4 millones 918 mil 602 pesos corresponden al rubro de “monedas”, es decir, aquello que los usuarios pagan por cajón; 2 millones 942 mil 23 pesos más provienen del pago de multas.Sin embargo, de ese monto el ayuntamiento solo ha ejercido 1 millón 628 mil 787 pesos en gastos de pintura, rehabilitación de alumbrado público en la calle Vicente Guerrero y una “camioneta” de más de 280 mil pesos que no especifica para qué fue adquirida.El resumen puede ser consultado AQUÍ.