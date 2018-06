Renuncia PAN a recuperar candidatura de Neydi Ivone en Villas del Álamo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Partido Acción Nacional (PAN) desistió de la lucha jurídica para restablecer la candidatura de Neidy Ivone Gómez Baños por el distrito local de Villas del Álamo, por lo que ya no acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF).Ahora, respaldará a su candidata Areli Maya Monzalvo, esposa del alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños, a quien este día presentaron ante medios de comunicación.Cornelio García Villanueva, secretario general del PAN, señaló que de continuar el litigio electoral perderían los últimos días de campaña, ya que en otras elecciones la Sala Superior del TEPJF les resolvió cinco días antes de la elección; ante este escenario prefirieron iniciar los trabajos con la nueva candidata.En cuanto al destino de la excandidata, García Villanueva declaró que “Neidy sigue en su papel y se regresa a la sindicatura, porque si se somete nuevamente este tema a los tribunales terminarán resolviendo días antes de la elección y al final de cuentas nuestras propuestas de nuestras candidatos y candidatas tienen que hacerse llegar a la ciudadanía”, indicó.Ante los cuestionamientos sobre los temas de la legalización del embarazo y la marihuana, la candidata a diputada local de Villas del Álamo respondió que el PAN, al ser un partido humanista “no siempre combina con las ideas de la ciudadanía”.Sin embargo, agregó: “Trataremos de llevar las mejores propuestas, aquellas que convengan a la ciudadanía y que no pongan en riesgo la salud de la gente como la interrupción del embarazo. Más bien tendríamos que tener una propuesta que ayude a la mujer para que en algún momento, si decide hacerlo (abortar), no tenga un riesgo, es más, tenderle la mano y llevarle una asesoría para que pueda llevar ese proceso”, expresó.A partir de este martes la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo habilitó un sitio de internet para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades en el actual proceso electoral.Amado Cázares Pérez, presidente del PAN en Hidalgo, indicó que el uso de esta plataforma es a través de la dirección: http://observador.panhidalgo.org , en la cual, el área jurídica del partido ayudará a los ciudadanos a interponer denuncias de tipo electoral., expresó.