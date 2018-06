Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pascual Charrez Pedraza, candidato del PT a diputado federal, hizo tremendo berrinche porque no pudo subir al templete con Andrés Manuel López Obrador en el evento de El Nith y no le quedó más remedio que conformarse con organizar una valla sobre la México-Laredo que recibió por unos minutos al candidato presidencial cuando dio por concluida su participación en Ixmiquilpan y pasó sin detenerse rumbo a Actopan.En la presidencia municipal de Pachuca de plano no dan una. La ciudadanía no duda de la buena voluntad de la alcaldesa pero el que simplemente no le ayuda es su esposo, ahora candidato a diputado federal por el distrito 6.Ya que el actual abanderado a la Cámara de Diputados primero cabildeó con la finalidad de beneficiar con la licitación del transporte de la basura a la empresa con capital español Tecmed y ahora el arrendamiento de las luminarias para Lumo.¿Qué sigue? ¿Una empresa del bajío que da consultoría?Viene una gran noticia, nos comentan que Uber está por llegar a la capital del estado. No por nada el dirigente transportista Pedro Solares se ha reunido con un grupo de jóvenes expertos en la elaboración de Apps.Es una gran noticia para todos, menos para los que son dueños de concesiones de taxis que perderían el monopolio del transporte público.La pregunta del millón, ahora sí, será: ¿la actual administración acompañará las tendencias que marcan el mercado internacional?Luego de los eventos de Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade en Hidalgo, panistas y perredistas se preguntan cuándo Ricardo Anaya visitará el estado. Tal vez la mala impresión del último encuentro que sostuvo el ex dirigente nacional del PAN, por su mala organización en Pachuca, sea suficiente para que no vuelva en lo que resta de la campaña.