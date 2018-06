Cancelan debate por desinterés de candidatos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No se llevará a cabo el debate entre los candidatos a Diputación Federal del distrito 15, debido a que representantes de dos coaliciones manifestaron no tener interés en él, así lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo del Distrito 15 del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Manuel Olmedo Morfín. Lo anterior se determinó ante una sesión.La candidata del PRI, Arcelia María González González, dio a conocer su disponibilidad en caso de realizarse dicho ejercicio, así como el candidato de Acción Nacional, Sergio Fernando Ascencio Barba.Sin embargo, no hubo interés de la coalición Juntos Haremos Historia, representada por Miguel Ángel Chico Herrera, manifestando que no había tiempo para ello.Por otra parte, en el Distrito 09 sí se prepara el debate, que se tenía previsto para 8 de junio, pero fue reagendado para el 20 de junio, por cuestiones de logística, dijo el Vocal Ejecutivo del Distrito 09, Adrián Arredondo Cabrera.“Sí hay la intención de realizar el debate, y el hecho de cambiarlo tanto de horario como de día implica tener la confirmación de las candidatas y candidatos que están participando en esta contienda electoral”, refirió Arredondo Cabrera.Señaló que hasta el momento todos han demostrado el interés por participar, por lo que esperan que continúen con ese mismo ánimo.El vocal ejecutivo del INE del Distrito 09 añadió que estos debates son ejercicios que pueden servir a la ciudadanía para informar sobre las propuestas de los y las candidatas.“Ahora en el Distrito 09 tenemos una parte conformada por el municipio de Irapuato y todo el municipio de Silao; es importante que se conozcan todos los candidatos, ya que esto puede servir como un ejercicio para difundir lo que están planteando”, señaló.Los Candidatos Federales por el Distrito 09 son Claudia Brigida Aldaco, del PRI; Mario Emilio Berea Morales, del PVEM; Janet Melanie Murillo Chávez, de la Coalición Frente por México; Alfonso Vázquez Muñoz, de la coalición Juntos Haremos Historia; y Heribereta Catalina Corona Campos, por el Partido Nueva Alianza.