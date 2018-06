Defienden a policía de acusaciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la calle Juan Baranda en la colonia Prolongación La Moderna, defendieron al policía auxiliar, Arturo Pacheco Centeno, y solicitaron a las autoridades que no se le retire de su cargo, al no tener queja de su trabajo.Esto luego de que Alberto Nilo Alcaraz, otro de los vecinos de la calle, lo acusara de pedirle cuotas de 200 a 500 pesos a la semana, iniciando una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas, investigación que se encuentra aún en proceso, sin determinar si hay responsabilidad o no del elemento de vigilancia, publicándose la misma denuncia el 30 de mayo.acudió a platicar con los vecinos de la vialidad, quienes pidieron resguardar sus nombres, señalando que se tuvieron ya algunos problemas con Nilo Alcaraz, donde ha intervenido Pacheco Centeno, como parte de su labor de vigilancia.“De que hace bien su trabajo si lo hace, tiene ya casi un año, pero siempre es el mismo problema, los corre (Nilo Alcaraz), el último antes de Arturo duró bien poquito tiempo, pero con él (Pacheco), siempre anda dando la vuelta, no hemos tenido robos, porque él anda por todos lados”, señaló una de las vecinas de la calle Juan Aranda.Otra de las habitantes de la zona, dijo que con la presencia de Pacheco Centeno, quien se encuentra en el turno matutino, en estas vialidades, se sienten más seguras, por lo que se sorprendieron de las acusaciones.“No se vale, que por las mentiras de unos, otros pierdan su trabajo, estamos muy a gusto con el señor Arturo, los problemas son con esta persona (Nilo Alcaraz), tenemos casi 11 años de vivir aquí, y desde que llegamos nos advirtieron los vecinos, pero pensamos que eran exagerados, no es así”, indicó.pudo platicar con Pacheco Centeno, quien aseguró que nunca solicitó cuota a Nilo Alcaraz, e incluso, detalló, no acude a su casa a recoger cuota, por la problemática de la que fue advertido, que se ha generado con los vecinos y con los otros elementos de Policía Auxiliar.“He tenido muchos problemas por lo que se publicó, soy una persona humilde, aquí nadie me reclama, porque todos los vecinos conocen la verdad, no hay alguien que no me defienda, todos me apoyan y sé que estarán hasta el último momento (...) todo es falso, yo tengo otro trabajo y he sido señalado, nunca le pedí nada, ni lo amenacé”, insistió.Dentro de la investigación que se encuentra en proceso, señaló el policía auxiliar, Nilo Alcaraz señala que las amenazas contra él se realizaron durante el pasado Viernes de Dolores, 23 de marzo, día en que él descansa.“Le pido a las autoridades que hagan justicia por mí, porque por estas cosas me pueden afectar, me pueden correr, todo lo que se dice de los policías, hay más buenos, queremos que confíen en nosotros, ese día yo descansé y hay una persona, uno de los vecinos, con quien yo me reportó, y él sabe que yo no vine ese día, además, hay cámaras de vigilancia, cualquier amenaza, ahí quedaría grabada, pero nunca pasó, ni siquiera ha llevado testigos”, concluyó el policía.