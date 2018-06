Salamanca contrata seguridad privada

"Es una cantidad que ahorita me quiero reservar dada las circunstancias de que éste es un plan piloto no sabemos todavía la continuidad del mismo durante qué tiempo", comentó Fuentes Serrato.



"La seguridad privada no sustituye a ningún órgano institucional de autoridad, la seguridad privada es nuevo modelo de prevención que tiene como finalidad pues obviamente la vinculación directa con los primeros mandos y las áreas operativas de cualquier tipo de incidencia", comentó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras el asesinato de 6 policías en Salamanca, el Municipio ha decidido contratar seguridad privada.No se ha precisado el número de elementos ni la cantidad que le está costando al Municipio el pago del servicio contratado a la empresa Grupo de Seguridad Arzaa.El alcalde interino, José Miguel Fuentes Serrato informó que desde el pasado viernes primero de junio, por un periodo indefinido, uniformados recorren las calles del Centro Histórico, zonas de bancos y locales comerciales para vigilar sólo una parte de la ciudad.El Municipio oculta el costo que tendrá para los salmantinos la seguridad privada que se le paga a una empresa para observar que no se cometan delitos en la Zona Centro.Estos elementos forman parte de un plan piloto el cual se espera de resultados en un mes luego de que se llegara a un acuerdo entre las autoridades municipales, el sector empresarial, comercial y ciudadano con el propósito de inhibir la inseguridad que se presenta principalmente como son los robos y que dentro de sus funciones son solo la presencia y vinculación.Asimismo, el Municipio no especifica las facultades legales tendrá la actuación el personal de la empresa privada para que la detención de presuntos delincuentes sea legal ante las autoridades ministeriales.Dichos elementos recorren las principales calles de la Zona Centro a bordo de bicicletas y motocicletas así como pie a tierra; el estado que presenta las unidades móviles son de apariencia nueva también los guardias de seguridad no cuentan con chaleco antibalas o algún tipo de armamento que sirva para protección en caso de algún hecho delictivo solamente portan una macana de policía y un uniforme que los identifica cómo seguridad privada quienes al presentarse una situación de riesgo vincularan la información a las autoridades competentes de seguridad como primer respondiente.