Desmienten paro de labores en la Cruz Roja

"De ninguna manera hemos dejado, ni dejaremos de ofrecer nuestros servicios a quien lo necesite. En algunos momentos hemos tenido que reducir la atención por el reacomodo y reingeniería institucional en que nos encontramos", dijo.

Hace unas semanas se informó que las instalaciones de la Cruz Roja en bulevar Las Torres habían suspendido labores a causa de la falta de médicos , sin embargo este martes,esto, aunque destacó que, pero que esto se debe a las mejoras en la institución.El responsabley recordó que continúan trabajando para restablecer de manera puntual los servicios que se brindan y que sean otorgados por personal capacitado y profesional.A mediados de mayo, personal de la Cruz Roja en León informó a am que la institución estaba restringiendo el uso del suero antialacránico ; no obstante el delegado señaló que, de febrero a la fecha,y esque no se esté atendiendo a quienes lo requieren.Señaló que trabajan de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, dondea excepción de niños menores de, quienes por ser casos de alto riesgo se les debe aplicar inmediatamente.Añadió "la Academia Nacional de Medicina establece que el tratamiento para pacientes con intoxicación grado 1 y 2, sólo ameritan administración de analgésicos comunes, evitando los analgésicos narcóticos".