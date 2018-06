LA LEY DE MANGA ANCHA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando el gobernador Márquez asignó de manera directa la concesión del Libramiento Silao a Grupo México se defendieron que la Ley así se lo permitía, era legal pues, pero evidentemente discrecional.El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción reparó en eso y ya envió al Congreso del Estado la recomendación para que modifiquen la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura.Ahora sí van a adecuarla a estándares de contrataciones abiertas y transparentes. La Comisión de Hacienda, que encabeza la panista Angélica Casillas, ya convocó a un foro de consulta el 19 de junio.Hoy y mañana regresa al terruño Tatiana Clouthier, jefa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. En su primer día tendrá una rueda de prensa y a las 18:30 horas una charla abierta al público. El miércoles se reúne con empresarios en San Francisco y en León y por la tarde, a las 17:00 horas, acompañará a su candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield, a una plática en La Salle Bajío.Morena no quita el pie del acelerador en busca de la mayor cantidad de votos posibles en Guanajuato. El sábado estuvo en León el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, aun y cuando su encargo es la circunscripción electoral uno, a la que no pertenece Guanajuato. Su visita a nuestras tierras tiene más que ver con la estrecha relación que mantiene con la candidata al Senado, la leonesa Malú Mícher.A eso hay que sumar la operación de tiempo completo en Guanajuato, desde hace rato, de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán; de Ricardo Monreal como coordinador de la circunscripción dos -que incluye a la entidad-; y las tres giras de campaña en las que AMLO ya visitó: León, Irapuato, San Francisco del Rincón, Celaya, San Luis de la Paz, Uriangato, Valle de Santiago, Guanajuato capital.Lo que sí es que el sector empresarial organizado de León aún espera poder reunirse con AMLO ahora sí en campaña. Y es que en la precampaña, el 14 de marzo en el salón Casa de Piedra, hubo un encuentro de Andrés con empresarios para dar un mensaje de tranquilidad, que no les asuste el cambio.Con la intención de una reunión trascendió que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, se lo comentó de manera verbal y por mensajes a Tatiana; y que la Coparmex León, que comanda Jorge Ramírez, lo solicitó en una carta a AMLO en el encuentro.El que no se cansa en su campaña contra Andrés Manuel López Obrador es el expresidente Vicente Fox, que ayer emitió otro mensaje por video en redes sociales en el que anima a los empresarios a pronunciarse contra el populismo, porque sólo con economía de mercado, estabilidad, seguridad y paz, caminan las empresas.Vicente lo dice así: “Que no nos vengan a decir la comentocracia, ni el IFE (sic), ni los populistas, que no tenemos el derecho de expresar qué es bueno y qué no para nuestro País, es hoy que tenemos que dar la cara... No al populismo, no al engaño, no a la demagogia, no a la destrucción de aquellos que quieren terminar con nuestro País y con la empresa, tanto sacrificio no podemos echarlo por la borda”.El que estará el lunes 11 de junio en una reunión con entre 100 y 150 empresarios del corredor industrial, es el historiador Enrique Krauze. La cita es a las 18:30 horas en el edificio G100 de Puerto Interior, Silao, invita el Consejo Coordinador Empresarial de León, Coparmex de Zona Metropolitana León, de Irapuato-Salamanca y de Laja Bajío, Clúster Automotriz Guanajuato y Puerto Interior.En el evento denominado “Diálogo con Krauze” se abordará necesariamente el tema de la elección presidencial en México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, y más. El escritor intercambió ayer tuits con Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, precisamente sobre el populismo.Los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato cumplieron ya con publicar sus declaraciones 3de3 (patrimonial, fiscal y de conflicto de interés) en la plataforma del Imco y Transparencia Mexicana. El primero fue Diego Sinhué Rodríguez de PAN-PRD-MC; le siguió Ricardo Sheffield, Morena-PT-PES; Felipe Arturo Camarena, PVEM; y al final Gerardo Sánchez del PRI y Bertha Solórzano del Panal.Por la alcaldía de León sólo está Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano. Otros a ese cargo son los panistas Juan Rendón y Toño Arrendondo, que buscan repetir en Dolores Hidalgo y Salamanca, respectivamente. Y el más reciente que se sumó fue Francisco Javier Pérez, por el PRI en Pénjamo.De aspirantes al Senado presentaron sus “3de3” los priístas Azul Etcheverry y Gerardo Zavala; y los de la coalición al Frente por Guanajuato, los panistas Alejandra Reynoso y Erandi Bermudez. El único candidato a una diputación federal que así lo hizo fue el panista leonés Éctor Jaime Ramírez Barba.La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), presentaron al gobernador Miguel Márquez y al alcalde de León, Luis Ernesto Ayala Torres, la alternativa para avanzar en la construcción del acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León.La propuesta es que la empresa Abengoa, que actualmente tiene la concesión, pase la estafeta al Fonadin, mismo que por ser organismo público le pueda dar certeza a la ejecución de los trabajos.Se acordó solicitar a la Comisión Estatal del Agua y al Ayuntamiento, a través del SAPAL, hacer el análisis técnico-financiero y legal para iniciar la solicitud y proceso de cambio de título de concesión.