Corredor Industrial

En México: cuatro empresas de acero concentran las exportaciones que tienen como destino los Estados Unidos.Grupo Collado con el 8%, AHMSA Altos Hornos de México S.A. con un 11%, TERMIUM el 15% y De Acero, que aunque no se tiene porcentaje, es la que más produce, esto de acuerdo a datos compartidos por el secretario, Guillermo Romero Pacheco de SDES.De las cuatro marcas, De Acero es la única que tiene presencia en Guanajuato, siendo la más perjudicada de las 37 que se dedican a este giro en el Estado.Para que se dé una idea de la fuerza de esta empresa, el año pasado Guanajuato exportó 210.5 millones de dólares -de productos contemplados en las fracciones arancelarias de acero y aluminio- de los cuales el 93.1% salió de la planta que De Acero tiene en Villagrán.Los tipos de productos que más se mandan de tierras guanajuatenses a Estados Unidos son: alambre de acero sin alear, perfiles de acero sin alear, alambrón de acero sin alear, barras de acero sin alear, forjadas y tubos y barras de aluminio, esto de acuerdo a recopilación de la Cofoce, de Luis Rojas.Las otras 36 empresas involucradas en conjunto representan el 0.91% de las exportaciones. Las autoridades ya han tenido acercamiento con directivos de De Acero y entre sus estrategias está el seguir buscando nuevos destinos para su exportación, crecer sus ventas en el mercado doméstico, esto mientras esperan que la inoportuna decisión -por llamarle de una forma- del Sr. Trump no dure mucho tiempo, sobre todo considerando la contestación de México para Estados Unidos que fue de aplicar represalias comerciales con un monto equivalente a las medidas adoptadas por USA en aceros planos, lamina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos, lámparas, piernas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y quesos.La respuesta es como menciona el titular de SDES, Guillermo Romero Pacheco, acertada por parte de México, considerando que los productos norteamericanos tendrán que aumentar el costo situación que no van a cubrir las tiendas de autoservicio, pegándole en el bolsillo al consumidor que buscará otras alternativas, entre ellas una muy buena oportunidad para consumir los alimentos locales.Mire, sino son extrañas -una vez más por buscar algún término- las decisiones de Donald Trump: “Estados Unidos mantiene un superávit con México, en acero y aluminio, el superávit es de más de 2 mil millones de dólares anuales”, compartió Romero Pacheco.Por su parte México y Canadá en conjunto aplicarán aranceles por un monto de 16 mil 800 millones de dólares a Estados Unidos.Durante el “Análisis de las Medidas Arancelarias tomadas por Estados Unidos y México” presentado por SDES y COFOCE, también se expusieron las consecuencias de poner un arancel como una política proteccionista.El primero: de ellos es que distorsiona los precios de los bienes, en este caso del acero y el aluminio no solamente en México, sino en todo el mundo, dada la importancia y magnitud de la economía de los Estados Unidos.Segundo: Disminuye la competitividad de los bienes finales que tiene contenido de acero y aluminio (bienes intermedios), además de que el consumidor final termina pagando el costo adicional, derivado de la tasa (%) del arancel mencionado y sin duda esto genera una guerra comercial, donde Trump debe saber que no hay ganadores, solamente perdedores y el mayor perdedor es el consumidor.Un punto no menos importante es que tensiona las negociaciones -ya de por si complicadas- del TLCAN, y daña la competitividad regional, para hacer frente a Asia y el resto del mundo.Otro punto expuesto -que esperemos tenga repercusiones inmediatas- es que los congresistas y productores afectados por la respuesta de México, presionarán al presidente Donald Trump, para que dé marcha atrás a esta decisión de proteccionismo a su economía nacional.Importante recordar que los aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio ya habían sido impuestos a partir del 23 de marzo en contra de todo el mundo y Trump decretó exenciones temporales para la Unión Europea, Brasil, Argentina, Australia y México.El Consejo Coordinador Empresarial en México al frente de Juan Pablo Castañón hace unos días mencionó que el daño a México tras la imposición arancelaria de Estados Unidos al acero y al aluminio llegaría ¡a 2.7 mil millones de dólares anuales!