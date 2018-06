"Sudamos mucho y huele feo"; así estudian a 40 grados en Torreón

no tienen clima porque se descompuso desde noviembre y nadie ha venido a arreglarlo. Y así, apretujados y con el bochorno de los 40 grados centígrados, los alumnos de primero de secundaria tratan de aprender.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la colonia Loma Real II de Torreón más de 50 alumnos del turno matutino y vespertino toman clases en un vagón estrecho,por las autoridades educativas. Es la Escuela Técnica "Joaquín Sánchez Matamoros", una secundaria de nueva creación.En el vagón, platicó Jordan, estudiante del "aula móvil"., dijo Brandon al término del turno matutino.Jordan mencionó que entran a las 7 de la mañana, pero que para las 10, después del recreo, el sol ya se siente fuerte y se desesperan; sólo hay un ventilador, pero los alumnos se quejaron de que el aire llega caliente y no para todos., contó Brandon.Profesores de la escuela mencionaron que las condiciones son críticas para los alumnos y los propios docentes, pues las condiciones no se prestan al estudio., dijo un maestro que prefirió omitir su nombre.El vagón sí cuenta con un clima, pero en noviembre pasado se echó a perder después de una inundación en la colonia., comentó un docente. Nadie ha venido a resolver el problema.Los maestros piden a los alumnos que traigan sus botellas de agua, pero es tanto el calor, que prefieren dejarlos salir hasta media hora antes porque los mismos niños ya no aguantan estar dentro del vagón., dijo el maestro.Los baños de la escuela son dos sanitarios portátiles que están atrás del vagón. El predio no tiene ningún árbol ni sombra, así que los profesores colgaron una lona en el aula móvil para resguardarse cuando salen de clases.En el turno matutino hay 29 alumnos y por la tarde 27. El vespertino entra a la 1:30 de la tarde, y este martes el termómetro roza los 40 grados. Llegó Mia Jolette, una alumna que se quejó que con este calor no se siente cómoda para estudiar., explicó.Por eso muchos llegan minutos antes para estar al frente y que al menos les dé de frente el caliente aire del ventilador., platicó otra alumna.Los alumnos también refirieron que el calor los agobia y cuando llegan a sus casas, arriban más cansados.