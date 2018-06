¿Cuánto pagamos de más por la gasolina en México que en EU?

"Esto no es un pronóstico, es un análisis cualitativo de las variables: el precio en estación de gasolina podría seguir subiendo durante el verano, al menos tomando en cuenta estos factores", explicó.



"El contexto está ahí para influir en mas incrementos de precios a nivel estación", comentó por escrito.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

los mexicanosrespecto al precio promedio del combustible equivalenteAsí lo reflejan datos de laque el promedio de los estadounidenses por cada litro de Magna. Y una vez aplicada el alza en ese año,En contraste con la Magna, en la semana previa al gasolinazo, la Premium, que sólo representa 15 por ciento del consumo nacional, costaba 4.3 por ciento menos que la comercializada en EU.Esta situación cambió con el alza de enero de 2017, y los consumidores mexicanos comenzaron a pagar 5.6 por ciento más por el combustible., previó que el precio de la gasolinadebido a un dólar más caro, efectos del clima y mayor demanda de combustibles.El especialista en el sector energético recordó queimporta un buen porcentaje de la gasolina y diesel que consume, que en abril fue de 73 por ciento, por lo que no sólo se ve afectado por el precio internacional de referencia, sino también por el tipo de cambio.Si el dólar se encarece, el costo del barril sube, aunque el precio de referencia no se mueva, apuntó.explicó que en Estados Unidos la demanda se incrementa al comenzar las vacaciones de verano, por lo que el promedio de los precios de mercado normalmente crecen entre mayo y mediados de septiembre.Sin embargo, este será el primer verano que Méxicocomentó que tambiénpor factores domésticos como descuentos aplicados por Pemex, cambios de regulación, tipo de cambio, entre otros.A inicios de mayo el precio derebasó los 20 pesos en varias estaciones de servicio de la Ciudad de México y otros puntos del País, como Jalisco.El alza de los combustibles en general, y el de la gasolina en particular, ha impulsado los precios de las mercancías e insumos en general.Desde enero de 2017 a la fecha, la inflaciónrefleja una aumento acumulado de 26.68 por ciento;Es por ello que también está cambiando el modo de operar de las empresas.Alfredo Malagón, director general de la empresa Delichurros, dijo que ante el alza, están invirtiendo en sistemas solares, amplían contratos de estancia en centros comerciales para no mover unidades, planean mejores rutas de entrega, usan empresas de mensajería e invierten en unidades eléctricas.