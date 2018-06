Los fantasmas de Palacio

Anónimo.La puerta se cierra detrás de él. Atrás quedan los miles de rostros sonrientes que lo vitorearon eufóricos durante todo el trayecto a Palacio.Por fin solo. Camina muy lentamente a la silla, la mira con esa sonrisa tan suya, entre irónica y amenazante, quiere sentarse.Intempestivamente se abre la puerta, “señor me avisan que ha habido una terrible explosión en un ducto de gasolina cercano a Puebla, hay muertos, sugiero cercanía presidente”.-Claro, responde de pie, mirando a la silla, ¿será parte de la conspiración?, pero, cómo le hacemos, tenemos la comida con el cuerpo diplomático.-Tendría usted que ir en helicóptero, despegaríamos del Campo Marte, aquí no hay helipuerto.-De ninguna manera Sánchez, iremos en el autobús.-No da tiempo presidente, el cuerpo diplomático está citado a las 2:30.-Pues entonces iremos por la tarde, pero en autobús.-Le recuerdo que tiene usted las entrevistas con los medios internacionales, CNN, BBC, ABC, los grandes.-Pues diles que se vengan conmigo, en el trayecto platicamos.-Déjeme intentarlo, pero no lo veo fácil, ¿dónde instalarán las cámaras?-Pues entonces cancélales.-Presidente, vinieron especialmente a su toma de posesión.De pronto suena el teléfono, su primera llamada por la red federal, “a ver quién es”, el secretario ve la lista, 104, “es el Secretario de Hacienda, bueno, si...”, se produce un prolongado silencio, “y ¿qué podemos hacer?”, de nuevo silencio largo... “la mafia ya empezó a atacar”.



Cuelga la bocina, “se disparó el dólar, ya está en 25 y subiendo, la Bolsa cayó”, le dice al atónito secretario, “no les gustó lo que dije del carácter nacionalista de las inversiones, es una simple expresión, ni modo, pero seguro con los 500 mil millones que nos vamos a ahorrar algo podremos hacer”.

-Presidente, para su viaje a Washington la próxima semana tendremos que comprar decenas de boletos para el staff y la prensa.-Pues cómprenlos, no voy a usar el avión, eso es definitivo.-Normalmente se compran a través de una agencia y tenemos sospechas, podría haber corruptelas.-Pues no los compres por allí.-Yo le puedo sugerir otra, de un amigo, que nos daría muy buen precio.-Pues entonces hazlo así.-No sé si la normatividad lo permita.-¿Cuál normatividad Sánchez?-La de adquisiciones.-Ah, pues búscale.De nuevo la red, “es la Jefa de Gobierno presidente”.Sonriente lanza un cariñoso: “Claudia, ¿cómo vas?, silencio, 2¿rutas?, ¿preferencia?, nada de preferencia Claudia, ¿hora y media de mi casa a Palacio para llegar a la reunión de seguridad y una hora de regreso?, tienes razón, también hay que pensar en las idas y regresos al aeropuerto. Nada, el Estado Mayor va a desaparecer, a mí me protege el pueblo. ¿Y si duermo aquí, en la recámara de Juárez?, con una renovadita queda lista y así amanezco en Palacio, cómo la ves, déjame pensarle, pero nada de preferencias. Adiós”-En qué estábamos Sánchez.-La agencia presidente.-Ah sí -pero de nuevo la red-.-Sánchez ¿quién es?-El canciller.-Pásamelo. Héctor ¿cómo vas? - silencio-, y qué dice, -silencio-, güero loco, la cancelación del TLC en un tuit, el dólar a 28, pero cómo, si lo que dije es muy simple: que se atengan a las consecuencias. ¿Una amenaza, llamó al embajador a consulta, qué es eso? Pues tú eres el canciller, a ver qué se te ocurre.Cuelga malhumorado, siguen parados junto al escritorio, “olvídate de los boletos, Trump canceló la visita”.Sánchez se entristece. “Oye, averigua dónde está la recámara de Juárez porque ir y venir a mi casa está muy complicado”.-Sí señor, responde Sánchez cuando de nuevo suena la red, la secretaria de energía, le dice el particular.-¿Qué pasó?... todas juntas, una conferencia de prensa, pues si, los contratos deben de ser justos, ¿demandarnos?, pues es lo que haría Cárdenas ¿o no?, ¿detendrán las inversiones?, a mí no me amenazan, que se vayan, haz lo que puedas, pero nada de ceder, adiós. ¿Qué se creen, el petróleo es nuestro Sánchez, ya veremos cómo sacarlo, seguro de los 500 mil millones que nos ahorremos de la corrupción, oye, por cierto, búscame ese documento del Banco Mundial porque nunca lo he visto, creo que lo soñé, entonces ¿cómo vamos a Puebla?, es muy importante estar cerca de la gente.Otra vez la red, “agricultura presidente”.-¿Qué traes?... silencio, ¿los aguacateros protestando?, pero es que allí antes había maíz, por eso lo dije y ahora hay puro aguacate, claro que hacen más lana pero el maíz es primero, necesitamos producir lo que nos comemos, esa es mi convicción, ¿cerraron carreteras?, ¡qué violentos, qué les pasa!, adiós.De pronto suena el celular de Sánchez, es Paco Ignacio y le pasa su aparatito.-Paco, ¿qué?, ¿traición a Morena?, -silencio sepulcral-, hoy no puedo, tengo que ir a Puebla, adiós.-Sánchez cancele todo, pida el autobús. Estos de la mafia no quieren que gobierne, de seguro lo planearon todo, por aquí andan, vámonos, ya después me siento en la silla.