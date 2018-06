Roban casa de Shakira y Piqué

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unos ladrones han entrado a robar esta madrugada en la casa que tienen en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ely la, que no se encontraban en el domicilio,han abierto una investigación a raíz de este robo no violento, que se ha producido de noche, c, al que se desplazó ydespués de que el seleccionador español, Julen Lopetegui, diera fiesta a los internacionales ayer por la tarde, antes de viajar a Rusia para jugar el Mundial.Los ladrones se han ido de la casa sin causar daños personales, según las fuentes, que han resaltado que se trata de un robo no violento que se ha producido cuando los padres del futbolista estaban durmiendo.Los Mossos d'Esquadra están pendientes de recibir la denuncia por este robo, según las fuentes.