Brasil, menos dependiente de Neymar, busca el cetro

Foto: Especial.



Brasil busca reivindicarse tras el humillante 7-1 que le recetó Alemania en su propia casa en el Mundial anterior. Y desde 2016, cuando Tite asumió como seleccionador nacional, el equipo pentacampeón del mundo luce otra vez como una máquina de cosechar triunfos.

De hecho, Brasil fue la primera selección en clasificarse a Rusia.

Neymar, quien se perdió por lesión aquella bochornosa derrota ante Alemania en las semifinales de 2014, viene de una lucha contra el tiempo para recuperarse de una fractura en el pie derecho.

Sin embargo, la selección brasileña parece ahora menos dependiente respecto del jugador más caro del mundo. En seis partidos sin Neymar, Brasil obtuvo cuatro victorias, incluida una en marzo, ante la propia Alemania en Berlín.

“A él lo echaría de menos cualquier equipo”, consideró el zaguero Thiago Silva. “Pero no tenerlo nos ayuda en ocasiones a consolidar el estilo que queremos”.

De hecho, Brasil se dirige al Mundial de este año como un equipo más equilibrado en la cancha y con varios jugadores de elite disponibles en cada posición.

La selección lució tan dominante en la eliminatoria sudamericana que hubiera asegurado el primer puesto aun sin los puntos obtenidos en seis partidos bajo el mando de Dunga antes de que se le destituyera.

Y en Rusia, la “Canarinha” debería ser incluso más peligrosa si Neymar se muestra a plenitud tras la lesión que sufrió en febrero, jugando con el París Saint-Germain.

“Talentoso e inteligente, él es el mejor jugador del mundo”, aseveró Pelé. “Éste es su momento de brillar”.

Una mirada a la selección de Brasil:

TÉCNICO

En menos de dos años desde que tomó el puesto, Tite (Adenor Lenoardo Bachi) ha llevado a Brasil de la decepción a ser favorito para coronarse en Rusia. Fue discípulo de Luiz Felipe Scolari _el técnico monarca en 2002 pero humillado en 2014 como local. Tite se declara admirador de Carlo Ancelotti y de sus equipos bien equilibrados entre defensa y ataque.

Ambos han intercambiado ideas desde 2014.

Los detractores señalan que los equipos de Tite anotan pocos goles. Afirman que el estratega suele ganarse a los jugadores y a los periodistas para que no lo critiquen.

Pero su racha de títulos en Corinthians, de 2011 al 15, representó su mejor credencial para llegar a la selección.

ARQUEROS

Alisson Becker no era conocido en Brasil hace un par de años, cuando comenzó a vestir la camiseta con el número uno. Ahora, el portero de 25 años cuenta con varios admiradores, incluido el italiano Gianluigi Buffon.

Su talento para atajar con las manos y los pies han hecho que Tite relegue al banquillo a Ederson, del Manchester City.

La tercera opción sería el arquero en el que más confía Tite: Cassio, del Corinthians.

DEFENSORES

En 12 partidos de la eliminatoria sudamericana bajo el mando de Tite, Brasil recibió sólo tres goles. Al técnico le gusta jugar con una sólida línea de cuatro defensores. Pero perdió a uno de sus titulares habituales cuando el lateral derecho Dani Alves se lesionó en un partido con su club Paris Saint-Germain. Los otros son el lateral izquierdo Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG) y Miranda (Inter).

Los dos suplentes serían el central Thiago Silva (PSG) y el lateral izquierdo Alex Sandro (Juventus). Danilo (Manchester City) y Fagner (Corinthians) son los posibles sustitutos por Alves.

VOLANTES

Philippe Coutinho podría reemplazar como el creativo del medio campo a Renato Augusto, quien juega en el Beijing Guoan de China. Si ello ocurre, la posición de Coutinho por la banda izquierda quedaría encomendada a Willian (Chelsea). Fred (Shakhtar Donetsk) también puja por la titularidad.

Una variante más defensiva incluiría a Fernandinho (Manchester City), recién coronado en la Liga Premier, en lugar de Augusto. Casemiro (Real Madrid), brindaría seguridad en la contención, y Paulinho (Barcelona) es un jugador con desplazamiento entre un área y otra, y capaz de aportar también goles.

Otros candidatos a suplentes en el medio campo de Brasil no son tan talentosos. Ello conlleva un riesgo en caso de lesiones o suspensiones.

DELANTEROS

Incluso si Neymar está en forma para el Mundial, ello sólo se sabrá cuando comience a rodar el balón en Rusia. Tite podría verse en la necesidad de recurrir a Willian en su lugar. Gabriel Jesús (Manchester City), fue el mejor anotador de Brasil en la eliminatoria, pero enfrentaría competencia de parte de Roberto Firmino atacante del Liverpool.

Tite carece de un centro delantero clásico, de modo que sus suplentes serían también jugadores con movilidad, como Douglas Costa (Juventus) y Taison (Shakhtar Donetsk)

LOS PARTIDOS

Brasil se concentrará en Sochi, pese a que no disputará encuentros cerca de esa ciudad en la costa del Mar Negro. Su actividad en el Grupo E comenzará en Rostov del Don, contra Suiza el 17 de junio. El 22, se medirá a Costa Rica en San Petersburgo, y el 27 chocará frente a Serbia en Moscú.