2018-06-06 20:11:54 | EL UNIVERSAL

Javier 'Chicharito' Hernández no portará en su camiseta su distinguido apodo durante la Copa del Mundo en Rusia.

Contrario con Brasil o España, los dorsales que vestirán los jugadores mexicanos no tienen sobrenombres durante los torneos oficiales de la FIFA.

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) registró a los 23 jugadores tricolores que representarán a nuestro país durante el Mundial, con el número y nombre que portarán.

En las últimas ediciones, los futbolistas nacionales han utilizado la primera letra de su nombre y el primer apellido en la playera, como "J. Hernández", en lugar de "Chicharito". Para esta edición, tres mexicanos tendrán un dorsal más personalizado. Carlos Vela, atacante de Los Ángeles FC, jugará con su emblemático 11 y su jersey estará impreso "Carlos V." –en 2010, portó C. Vela–. Raúl Jiménez, con la casaca 9, tendrá "Raúl", y Jesús "Tecatito" Corona, "Jesús C.", probablemente para que no se confunda con el guardameta del Cruz Azul, José de Jesús Corona.

Lo que pasa con Brasil y España es que sus respectivas federaciones registran el apodo ante la FIFA, por lo que sí podrán utilizar el apodo por lo que son conocidos.

Jorge Resurrección, volante del Atlético del Madrid, vestirá su distinguido apodo, "Koke", durante la justa.