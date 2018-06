¿Goleadas? Eso no importa, Panamá al fin debuta

2018-06-06 16:17:08 | AP

Los panameños, productores de grandes boxeadores y beisbolistas, demoraron 40 años para lograr su primer boleto mundialista.

Panama debutará contra Bélgica en Sochi, el 18 de junio, seguirá con Inglaterra en Nizhny Novgorod, el 24, y cerrará el 28 ante Túnez en Saransk, donde el equipo se concentrará durante el torneo. Foto: Especial.



Román Torres está en todos lados. El jugador con las trenzas de rasta inunda los anuncios publicitarios en la televisión y los carteles en las calles, después de que su gol cristalizó el sueño de Panamá de clasificarse a su primera Copa del Mundo.

Es la figura que más palpita previo a la histórica expedición a Rusia 2018 y como capitán tendrá ahora que ver cómo ayuda a que la debutante Panamá navegue sobre aguas que se antojan turbulentas: se medirán con Bélgica, Inglaterra y Túnez —en ese orden— en primera ronda.

Los panameños, productores de grandes boxeadores y beisbolistas, demoraron 40 años para lograr su primer boleto mundialista y les tocó un grupo fuerte, por lo que tal vez no deban hacerse demasiadas ilusiones respecto a su debut.

"Trataré de que Panamá sea un digno rival en el Mundial. Es muy duro, viene muy difícil la marea, el grupo es demasiado duro", remachó el técnico Hernán Darío Gómez en una entrevista con The Associated Press. "Espero que la gente disfrute más que critique y destroce un sueño que logramos".

Una mirada a la selección de Panamá:

TÉCNICO

El "Bolillo" Gómez, de 62 años, dirigirá por tercera vez a una selección en una Copa del Mundo, después de hacerlo con Colombia en Francia 1998 y con Ecuador en Japón-Corea del Sur 2002, aparte de ser asistente de Francisco Maturana al mando de Colombia en los mundiales de 1990 y 1994.

Con 31 años dirigiendo a nivel de clubes y de selecciones, Gómez se convirtió en apenas el segundo técnico en la historia en clasificar a tres o más equipos nacionales diferentes a un mundial después del francés Henri Michel, que lo logró con Francia, Camerún, Marruecos y Túnez. También es el primero en llevar a dos selecciones a su primera cita mundialista.

Gómez no logró que Colombia y Ecuador sobrevivieran la primera ronda, aunque se apuntó dos triunfos: el de Colombia sobre Túnez 1-0 y de Ecuador contra Croacia por idéntico marcador.

ARQUEROS

La portería panameña tiene nombre y apellido: Jaime Penedo.

Jugador del Dínamo de Bucarest, Penedo ha sido el titular de la selección panameña en las últimas tres eliminatorias mundialistas y protagonista de los subcampeonatos en la Copa de Oro de la CONCACAF en 2005 y 2013, en que se consagró como el mejor arquero.

Si bien no viene jugando con regularidad en el equipo rumano, Penedo, de 36 años, es el segundo jugador con más partidos en la selección después del mediocampista Gabriel Gómez, otro veterano que estará en el mundial.

DEFENSAS

Es uno de los sectores en el que "Bolillo" Gómez ha venido trabajando con más énfasis y ensayando variantes. Y las razones sobran: los dos primeros compromisos de Panamá serán de vértigo y velocidad frente a Bélgica e Inglaterra, y el timonel colombiano trata de encontrar la fórmula defensiva que evite goleadas de escándalo. Por ello ha probado una defensa de cinco hombres, que funcionó en el amistoso que perdió contra Dinamarca 1-0, pero que fue un desastre frente a Suiza.

Torres, quien con su gol en la victoria 2-1 sobre Costa Rica dio la clasificación en la última fecha de la eliminatoria y fue autor de otros tantos salvadores, será crucial.

Pero el fornido defensa de 32 años de los Sounders de Seattle no anda en su mejor forma, lo que se evidenció en la reciente goleada 6-0 que propinó Suiza a Panamá a fines de marzo.

Torres encendió las alarmas al sufrir una lesión muscular en la pierna derecha que lo mantuvo algunas semanas fuera de actividad, justo cuando trataba de buscar su mejor condición después de una dura dolencia en la rodilla izquierda que casi lo margina del tramo final de la eliminatoria. Reapareció 15 minutos en el empate 0-0 ante Irlanda del Norte en Panamá, el 29 de mayo.

Independientemente de cómo llegue al mundial, Torres jugaría seguro y lo acompañarían en la zaga Fidel Escobar y Adolfo Machado, flanqueados probablemente por Michael Murillo por la derecha y Eric Davis o Luis Ovalle por la izquierda. Una defensa de cinco.

VOLANTES

Gabriel Gómez y Aníbal Godoy son los volantes de marca y se espera que eso no cambie. Y de este sector y en particular del habilidoso Alberto Quintero, quien juega por la banda izquierda, depende en buena medida la generación ofensiva de los panameños.

Una interrogante es quién jugaría por la banda derecha: Armando Cooper o Edgar Joel Bárcenas. Éste último también puede jugar más por el centro y detrás del delantero, una posición en que parece generar más ataque.

DELANTEROS

Como se anticipa que "Bolillo" Gómez saldrá — al menos en los dos primeros partidos— con un hombre en punta, la duda está en si acudirá de entrada a Blas Pérez, el veterano goleador de 37 años, o a Gabriel Torres, de 29. Ambos juegan en clubes modestos de Guatemala y Chile.

Otra opción es Luis Tejada, 36 años. Tejada y Pérez son los goleadores históricos de la selección con 43 tantos cada uno.

LOS PARTIDOS

Panama debutará contra Bélgica en Sochi, el 18 de junio, seguirá con Inglaterra en Nizhny Novgorod, el 24, y cerrará el 28 ante Túnez en Saransk, donde el equipo se concentrará durante el torneo.