Gudiño, sin temor a la grandeza de Chivas

Raúl Gudiño ya se presentó a pruebas médicas con el Guadalajara, equipo que lo vio nacer futbolísticamente, pero en el que no alcanzó a debutar, porque el Porto lo adquirió y ahora lo presta a Chivas, para que pelee la titularidad con Miguel Jiménez.

El arquero no tendrá fácil ganarse el puesto

Está consciente, porque no perdió de vista a Chivas ni la evolución que ha tenido el Guacho, pero hace todavía más interesante el reto de ser estelar en el Rebaño Sagrado.

“Creo que uno siempre enfrenta los retos, las oportunidades, sin miedo, sin temor a lo que venga; uno lo que hace es jugar futbol”, señaló.

El meta aseguró llegar maduro, con la mente clara en que la responsabilidad es grande; pero haber jugado torneos importantes en Europa le dejó experiencia como para no defraudar a quien está confiando en su capacidad.

“Es una responsabilidad, una responsabilidad más grande. Haber jugado Champions es una experiencia muy bonita, un sueño cumplido, pero le doy la vuelta a la página, vienen nuevos objetivos, nuevas metas y hay que cumplirlas también”, recordó.

La pelea será pareja, el Guacho no lleva ventaja sobre Gudiño y todo se resolverá en la cancha de entrenamiento durante la pretemporada y aquel que inicie tendrá el apoyo del otro arquero, porque están en el mismo barco, buscando el mismo objetivo grupal.

“Venir de Europa no me da un plus. Lo que busco siempre es trabajar. El lugar ahí está, hay que buscarlo siempre. Uno tiene que ir sin temor; eso me ha caracterizado, no tener miedo, no hacerse un poco chico con las cosas. Hay que aprovechar todo”