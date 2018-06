Matías Almeyda ya decidió

El "Pelado" rompió el silencio hoy en Azul, su pueblo natal en Argentina, en donde fue padrino para donar una biblioteca en la que fue su escuela primaria y ahí dejó entrever que no seguirá como pastor del Rebaño.



"En unos días vuelvo a Guadalajara. La decisión la tengo tomada. Ocurrieron muchas cosas. Primero hablaré con los jugadores y después con los hinchas", declaró Matías para TyC Sports.

ya tiene decidido su futuro y viajará apara comunicárselo directamente a los jugadores.Apenas el domingo 3 de junio,reveló las tres determinaciones de su dirección deportiva que no agradaron al argentino y que provocaron su duda para seguir al frente del equipo.La no renovación del contrato del kinesiólogoel cambio de sede y reducción de días de pretemporada de Cancún a Acapulco, así como el no contratar a ninguno de los siete nombres que dejó en lista como posibles refuerzos.A esto se suman las bajas deAdemás, instruyó el negociar el finiquito del contrato del entrenador con el agente, situación que dijo Gabriel de Anda desconocía hasta que se enteró cuando se hizo pública en los medios.se encuentra en Cancún para el draft y gestionar transferencias, pero advirtió que si Almeyda decide no seguir al frente de las Chivas, el también dejaría su cargo como directivo.