Mourinho cree que México avanzará a octavos en Rusia 2018

2018-06-06 19:53:32 | EL UNIVERSAL

Mourinho dio sus 'predicciones' sobre los octavos de final y confía en que el Tri avance.

En la época mundialista, el entrenador portugués José Mourinho se convertirá en analista del canal de televisión española RT y ahí se atrevió a dar sus pronósticos de qué selecciones serán las que avanzarán a octavos de final en el Mundial Rusia 2018 y para sorpresa de muchos, México está incluido.

De acuerdo al estratega del Manchester United, el Tricolor culminará en la segunda posición del Grupo F por detrás de Alemania y su rival será Brasil, ya que, dijo, la "canarinha" terminará en el primer sitio el Grupo E.

En el Grupo A, Uruguay calificará como primero y Rusia será segundo. En el sector B, Portugal culminará como segundo por detrás de España. En el sector C los calificados serán Francia y Australia, así como Argentina y Nigeria serían los que avanzarán en el Grupo D.

Inglaterra y Bélgica serían los que avanzarán en el Grupo G y en el H sorpresivamente serían Senegal y Polonia, pues quedaría fuera la selección de Colombia.



De acuerdo a las predicciones de Mourinho, los juegos en octavos de final quedarían de la siguiente manera.

Uruguay vs Portugal

España vs Rusia

Francia vs Nigeria

Argentina vs Australia

Brasil vs México

Alemania vs Suiza

Inglaterra vs Polonia

Senegal vs Bélgica.