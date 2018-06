Para Suárez y Uruguay, Rusia 2018 será una revancha

2018-06-06 15:42:19 | AP

Para Luis Suárez y Uruguay, el Mundial de Rusia será una revancha.

Ahora, con Suárez en su esplendor en el Barcelona de España y la promesa de una mejor conducta en las canchas, Uruguay espera tener un Mundial sin sorpresas desagradables y poder exhibir su verdadero poder futbolístico. Foto: Especial.



Tras haber obtenido un destacado cuarto puesto en Sudáfrica 2010, Uruguay había viajado a Brasil con grandes ambiciones y confiado en el poder de su temible dupla ofensiva integrada por Suárez y Edinson Cavani.

Pero Suárez se lesionó poco antes del comienzo del Mundial y debió ser operado de una rodilla. En Brasil, se perdió el debut de la Celeste, y Uruguay cayó ante Costa Rica. Suárez volvió en el siguiente partido contra Inglaterra, y llevó a los suyos a una sensacional victoria 2-1 con dos goles de su propia cosecha.

En el siguiente partido, Uruguay logró vencer a Italia, otro grande del fútbol mundial, pero Suárez mordió al defensor italiano Giorgio Chiellini y fue expulsado en forma deshonrosa del Mundial.

Uruguay avanzó a octavos de final, pero la expulsión de su goleador había sumido al país entero en shock y la selección fue una pálida sombra en el partido de octavos de final en el que Colombia la venció 2-0 y la mandó de regreso a casa.

Ahora, con Suárez en su esplendor en el Barcelona de España y la promesa de una mejor conducta en las canchas, Uruguay espera tener un Mundial sin sorpresas desagradables y poder exhibir su verdadero poder futbolístico.

“Estoy en debe conmigo mismo por cómo me fui del Mundial anterior. Fue un error mío”, dijo Suárez. “Ahora quiero disfrutar, preocuparme por jugar, por demostrar y no por protestar”.

Una mirada a la selección de Uruguay:

TÉCNICO

Oscar Washington Tabárez dirigirá a Uruguay por cuarta vez en un Mundial. Ya estuvo al frente de la selección en Italia 1990, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Las tres veces logró que su equipo sorteara la fase de grupos y avanzara a octavos de final. En Sudáfrica consiguió el cuarto puesto.

Tabárez, un maestro escolar de profesión que abandonó la docencia para ser futbolista profesional, encontró su destaque en el mundo del balón como entrenador. Dirige a la selección uruguaya en forma ininterrumpida desde 2006 y en 2011 ganó la Copa América.

Como técnico de clubes, en 1987 ganó la Copa Libertadores de América dirigiendo a Peñarol.

También fue campeón argentino dirigiendo a Boca Juniors en 1992.

ARQUERO

Fernando Muslera, del Galastasaray, lleva casi nueve años custodiando el arco celeste y nadie discute que será el portero titular de Uruguay en Rusia. Será su tercer mundial. Es uno de los veteranos del equipo que estuvo cuando se obtuvo el cuarto puesto en Sudáfrica y se ganó la Copa América de 2011.

DEFENSORES

Uruguay basa su defensa en la pareja de zagueros del Atlético Madrid: Diego Godín y José María Giménez. Godín es el capitán del equipo y uno de sus puntales. Integra el combinado desde hace más de una década, tiene en su haber más de cien partidos con el combinado, estuvo en el cuarto puesto en Sudáfrica, ganó la Copa América 2011 y en Brasil 2014 anotó con un cabezazo el gol del triunfo ante Italia. Será su tercer mundial. Giménez, más joven, ya fue titular en Brasil 2014. Jugar en el mismo club y en una liga exigente como la española, le otorga a esta dupla una solidez que es uno de los puntos altos de Uruguay.

Otro destaque del equipo de Tabárez es el lateral Martín Cáceres, hoy en Lazio de Italia y también sobreviviente de Sudáfrica 2010. Sin duda será titular, si sus frecuentes lesiones no le juegan una mala pasada.

VOLANTES

Es la zona del campo de juego que Tabárez parece tener menos definida y la que más problemas le ha dado desde que asumió al frente del combinado. El entrenador siempre ha logrado montar un mediocampo combativo y con buena marca, pero no siempre ha encontrado el modo de generar el juego que se necesita para alimentar a sus letales delanteros. En los últimos partidos de la eliminatoria sudamericana, Tabárez comenzó a citar a varios volantes jóvenes, que mejoraron este aspecto: Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur. Pero nadie sabe aún quiénes serán los titulares.

DELANTEROS

El punto más alto del conjunto. Cualquier equipo del mundo querría tener dos delanteros como Suárez y Cavani, titulares indiscutidos y máximos goleadores históricos de la selección uruguaya. Entre los dos ya han convertido más de 90 goles con el combinado: Suárez tiene 50 y Cavani 41.

LOS PARTIDOS

Con base en Nizhny Novgorod, Uruguay tendrá su debut contra Egipto el 15 de junio en Yekaterinburgo. Seguirá contra Arabia Saudita el 20 de junio en Rostov-on-Don y ante Rusia el 25 de junio en Samara.