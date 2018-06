Perú retorna después de 36 años de ausencia

2018-06-06 16:38:11 | AP

Treinta y seis años después, los peruanos vuelven a soñar con las gestas de Teófilo Cubillas y compañía.

Perú regresa a una Copa Mundial tras una ausencia tan prolongada que ni el jugador más veterano de la selección había nacido cuando el país jugó su último torneo.

En su retorno, los peruanos han recuperado la identidad de aquellos equipos comandados por Cubillas que participaron en tres citas entre 1970 y 1982, desplegando un fútbol vistoso. Llegaron a los cuartos de final en el torneo de 1970.

Con el entrenador argentino Ricardo Gareca, la selección recuperó un estilo de posesión y pases cortos. Y también le inculcó disciplina.

Desde 2017, Perú mantiene una racha de 12 partidos sin perder, la mejor en la historia del seleccionado, incluyendo contundentes victorias ante las mundialistas Croacia (2-0) e Islandia (1-) en los amistosos que disputó en marzo.

En el Mundial, enfrentarán a Francia, Dinamarca y Australia en el Grupo C.

Gareca afirma que la clave de Perú radica en que no es un "equipo de estrellas". Reconoce que algunos de sus convocados incluso no son conocidos en el ámbito internacional pero que las condiciones del campeonato local peruano, al jugar en la altura de los Andes y el calor de la Amazonía, permite una "capacidad de adaptación" que servirá en Rusia.

Y acaban de recibir un gran impulso cuando Paolo Guerrero, su goleador histórico y capitán, fue habilitado para jugar en Rusia. Un tribunal suizo aceptó levantar temporalmente una suspensión, luego que el delantero de 34 años dio positivo por metabolitos de cocaína en un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina en octubre.

"La vuelta de Paolo me pone muy contento. Fue muy emotivo para la gente, sus compañeros, su familia y para él mismo", dijo Gareca.

Una mirada a la selección de Perú:

TECNICO

Es la primera vez que Gareca dirige en un Mundial. Aunque entrena a Perú desde 2015, acumula más de dos décadas de experiencia como técnico de equipos sudamericanos. Palmeiras de Brasil, Vélez Sarfield de Argentina y América de Cali de Colombia son algunos de los equipos que dirigió.

En su época de jugador jamás fue convocado para un Mundial pero sí para eliminatorias y curiosamente se convirtió en el verdugo de Perú e impidió que asistiera a México 1986 cuando logró el gol del empate 2-2 en el Estadio Monumental de River Plate.

ARQUEROS

Pedro Gallese, del Veracruz de México, es titular seguro en el arco peruano. A mediados de febrero sufrió una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha que derivó en una operación la cual lo alejó de las canchas. Gareca confía en él y volverá al arco el 29 de mayo cuando Perú juegue su próximo amistoso contra Escocia.

DEFENSORES

Alberto Rodríguez y Miguel Trauco destacan en la defensa, pero Gareca se preocupa por la falta de continuidad de ambos. Rodríguez, de 34 años, se reintegró a los entrenamientos de su equipo colombiano Junior de Barranquilla a mediados de abril, luego de recuperarse de un desgarro en el gemelo de la pierna derecha que lo mantuvo un mes fuera de juego. Trauco apenas ha jugado tres encuentros los primeros cuatro meses del año en el Flamengo de Brasil donde es suplente. Luis Advíncula (Lobos), Aldo Corzo (Universitario), Christian Ramos (Veracruz), Miguel Araujo (Alianza Lima), Nilson Loyola (Melgar FBC) y Anderson Santamaría (Puebla) completan el grupo.

VOLANTES

Tapia (Feyenoord) y André Carrillo (Watford) fueron vitales en las eliminatorias, al igual que Yoshimar Yotún (Orlando City). Christian Cueva (Sao Paulo) y Edison Flores (Aalborg) juegan con frecuencia en sus clubes.

DELANTEROS

Guerrero anotó dos goles en la victoria 3-0 en un amistoso ante Arabia Saudita en Suiza, apenas tres días después de recibir el visto bueno para jugar en Rusia.

Con el regreso del nueve de la selección, se abre la interrogante si el atacante del Flamengo podrá hacer dupla junto a Jefferson Farfán, quien acaba de salir campeón en la liga rusa con Lokomotiv. Por su parte, Raúl Ruidíaz triunfa en la liga mexicana con el Morelia.

“Su nivel es muy bueno, veremos qué es lo mejor para la selección y en dónde lo podemos aprovechar mejor”, comentó Gareca sobre Farfán.

LOS PARTIDOS

Los peruanos, que tendrán su sede en Moscú, debutarán el 16 de junio ante Dinamarca en Saransk. El 21 de junio chocarán con Francia en Ekaterimburgo y el 26 de junio ante Australia en Sochi.