Varios astros fuera de selecciones nacionales en el Mundial

El hombre que anotó el gol decisivo en la última Copa del Mundo, el mejor jugador joven de la campaña en la Liga Premier inglesa.

Un delantero que anotó un total de 53 goles en la Serie A italiana en las últimas dos temporadas.

Mario Goetze, Leroy Sane y Mauro Icardi han logrado mucho en sus carreras. Pero no van a conseguir nada en la próxima Copa del Mundo. Junto con Álvaro Morata y Adrien Rabiot, son parte de un grupo de jugadores de elite dejados fuera de sus selecciones nacionales.

Hay muchos más jugadores que no harán el viaje a Rusia por razones más simples _ sus equipos no se clasificaron.

Seguidamente una mirada a algunos de los astros ausentes:

MARIO GOETZE

Tras anotar el gol ganador para Alemania e la victoria de 1-1 en el alargue contra Argentina en la final del 2014, Goetze parecía en la cima del mundo.

Pero tras regresar al Borussia Dortmund, una rara enfermedad y una pobre campaña, el técnico Joachim Loew lo dejó fuera.

"No fue su mejor campaña. No pudo mostrar su increíble calidad. Personalmente, lo siento mucho por él”, dijo Loew.

LEROY SANÉ

El delantero de 22 años, que ganó el título de la Premier con el Manchester City y fue elegido el mejor jugador joven de la campaña, también quedó fuera de la selección.

Sané anotó 10 goles y creó otros 15 en 32 partidos para el City.

Pero ha actuado solamente 12 veces con Alemania y aún no anota para la selección.

"Quizás no ha llegado plenamente en los partidos del equipo nacional”, dijo Loew. Quizás eso inclinó la balanza”.

MAURO ICARDI

La omisión de Icardi parece ser resultado no solamente de la abundancia de delanteros en Argentina, sino también de problemas de personalidad.

El capitán del Inter de Milán a menudo ha chocado con sus compañeros de la selección nacional.

Y beneficiado por la presencia de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Paulo Dybala, el técnico Jorge Sampaoli al parecer sintió que no había necesidad de arriesgar las cosas incluyendo a Icardi.

ÁLVARO MORATA

Recientes problemas de rendimiento en Chelsea fueron la razón principal por la que el técnico de España Julen Lopetegui dejó fuera al estelar delantero.

Lopetegui dijo que la decisión fue difícil. "No hubo nada negativo (sobre Morata). Pero pensamos que había otros jugadores en la posición que podían ayudarnos”.

ADRIEN RABIOT

El mediocampista ofensivo del Paris Saint-Germain tenía una mínima oportunidad de ir a Rusia _ hasta que pidió que le sacasen de una lista de reserva para la selección de Francia.

"Obviamente me sorprendió”, dijo el técnico Didier Deschamps. “Puedo entender su desilusión, pero estoy convencido de que cometió un enorme error”.