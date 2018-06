Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los primeros capítulos de Luis Miguel: La serie, mostraron a quien fuera el amor de su vida en la adolescencia del cantante, aquella mujer de nombre Mariana Yazbek, que aunque era unos años mayor que él logró cautivar al "Sol" y probablemente fue su musa de inspiración no sólo para la canción “Culpable o No”, sino también para algunos de sus videos.Este amor que ambos tuvieron marcó a vida de Luis Miguel, a tal grado que pareciera que buscó modelos del mismo tipo de la fotógrafa: cabello chino, rostro ovalado y anado, para que realizaran una participación a lado de él en sus videos. Y casualmente todos hablan sobre ese amor no correspondido ya sea por parte de él o bien por parte de ella.Uno de ellos es el de “La Incondicional”, en él se puede observar a Luis Miguel despidiéndose de su novia, una mujer con melena china y totalmente abultada, como la que tenía Mariana en ese tiempo. Aquí los dos luchan por estar juntos pero al nal se separan, como les sucedió al cantante y a la fotógrafa.“Ahora te puedes marchar”, otra canción que habla sobre decepción amorosa, muestra a una chica que lleva el mismo cabello, aunque menos abultado pero sí rizado y castaño, y el rostro ovalado, el cuerpo esbelto como el que lucía su novia en ese entonces.Dos años después, El Sol de México grabó el video “Entrégate”, en donde ya luce una imagen más madura y la temática ya no es el desamor, pero el concepto de la modelo que lo acompaña es el mismo. Diferente mujer pero con las mismas características en el cabello y en el rostro de las dos anteriores.