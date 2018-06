Roban en la casa de Shakira y Piqué

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La casa que Shakira Gerard Piqué poseen en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, ha sido robada durante la pasada madrugada, según confirman a este periódico los Mossos d'Esquadra. El hurto se llevó acabo aprovechando que Shakira está desde el sábado de gira mundial y Gerard Piqué concentrado con la selección española para el Mundial de Rusia que arranca la semana próxima, aunque esa noche había acudido a Colonia para visitar a la artista. Así que su casa de Esplugues de Llobregat se encuentra vacía, solo con el personal que trabaja en ella. No ha sido hasta esta mañana cuando los empleados de la pareja han descubierto lo sucedido y han denunciado los hechos.Shakira y Piqué han sido informados de lo sucedido y los Mossos d'Esquadra les tomarán declaración en las próximas horas.Un portavoz de la investigación asegura que los ladrones no estaban inicialmente informados de quienes eran los propietarios del inmueble y que probablemente se fijaron en él por su lujo y por el hecho de que estaba sin habitar. Esta circunstancia fue aprovechada por los ladrones, que también se valieron de la fuerte tormenta que cayó sobre Esplugues de Llobregat durante la madrugada.Los ladrones, que aún no han sido identificados, se llevaron relojes de lujo pertenecientes al futbolista y joyas de la cantante.Dentro del complejo donde está ubicada esta residencia también poseen una vivienda los padres de la cantante, que estos días se hallan de gira con la artista.La mansión, de 700 metros cuadrados de vivienda y 1.000 de jardín, posee altos muros y un frondoso jardín que protege a sus habitantes de los vecinos y curiosos aunque, por si acaso, compraron el terreno colindante para que nadie les molestara.El municipio de Esplugues cuenta con 45.000 habitantes, según datos de la Generalitat. La pareja más famosa de Barcelona dio muchas vueltas antes de decantarse por Esplugues. Piqué se crió en Sant Just Desvern, un municipio de la misma comarca del Baix Llobregat, y cuando conoció a Shakira vivía en ático en la zona alta de la calle Muntaner. La colombiana le había alquilado una casa en Bellaterra al cantante David Civera.