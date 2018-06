Notarías entregadas por Francisco Olvera fueron para ‘pagar dádivas y favores’: PAN

Las 16 patentes de notarios públicos que entregó el exgobernador Francisco Olvera Ruíz en la recta final de su sexenio fueron “para pagar dádivas y favores a sus amigos”, por ello, deberá de rendir cuentas a los hidalguenses.

Así lo mencionó Amado Cazares Pérez, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, luego que un juez federal invalidó la convocatoria para la designación de 16 patentes de notarios públicos en los distritos judiciales de Actopan, Apan, Mixquiahuala, Pachuca, Tizayuca, Tula y Tulancingo.

En entrevista, el líder de los panistas en el estado aseguró que esta revocación forma parte de una serie de irregularidades que, a casi dos años de su salida del gobierno, se empiezan a ventilar.

“Las cosas que se hacen mal se pagan y creo que Francisco Olvera (hoy delegado del PRI en la Ciudad de México) tiene cuentas pendientes con los hidalguenses. Hoy se empiezan a descubrir parte de las irregularidades que se hizo (como las notarías) y que pagó dádivas y favores a sus amigos”, dijo Cazares Pérez.

Ante la revocación emprendida por el juzgado federal tercero de distrito con sede en Pachuca, el dirigente estatal del PAN solicitó al gobierno del estado no ser comparsa o “que quieren suavizar las cosas”.

“Les vamos a dar el derecho de la duda al gobierno estatal para que investiguen. Tarde que temprano se tendrá que hacer la justicia a los hidalguenses, no puede ser posible que (Roberto) Borges el exgobernador de Quintana Roo que se robó menos dinero está en la cárcel y Paco Olvera, el hidalguense que se ha robado más dinero esté libre y hoy haciendo campaña y coordinando a favor del PRI en la Ciudad de México”, dijo el panista.





POR ÉTICA, EXFUNCIONARIOS DEBEN DE DEJAR NOTARÍAS ANULADAS: ABOGADA

Por ética y congruencia los 16 exfuncionarios de gobierno que se beneficiaron con las patentes de notario público no deben continuar en el ejercicio de sus funciones, señaló Lizbeth Robles Gutiérrez, abogada que promovió el juicio de amparo que originó la revocación de las patentes.

“Habrá algunos que quieren someter a discusión jurídica ‘si pueden continuar o no en funciones’. A nosotros no se nos fue concedida la suspensión, pues al principio nosotros promovimos una suspensión del acto reclamado a efecto de que los notarios no continuaran con el ejercicio de sus funciones… está suspensión nos fue negada”.

TIENEN DIEZ DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD

Acompañada por Julio Menchaca Salazar, candidato al senado por Morena, la abogada señaló que una vez dictada la sentencia del juez federal, los terceros interesados (los titulares de las notarías revocadas) tienen diez días hábiles para interponer un recurso de inconformidad.

Es decir, si la resolución se emitió el pasado 5 de junio, los diez días concluirán el próximo 18 de junio.

EMITIRÁN NUEVA CONVOCATORIA; EXFUNCIONARIOS PODRÁN PARTICIPAR

Una vez concluidos los plazos de inconformidad, el Ejecutivo de Hidalgo tendrá que emitir una nueva convocatoria pública para otorgar las 16 patentes que fueron canceladas, respetando los procedimientos legales de la ley.

Juan Manuel Menes Llaguno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia; Alejandro Straffon Ortiz, extitular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ); Valentín Echavarría Almanza, exmagistrado; y el ex director jurídico Mario Souverbille González, son algunos de los exfuncionarios del sexenio pasado beneficiados con estas patentes.

También se suman Enrique Ernesto Vieyra Alamilla, hermano de la diputada Marcela Vieyra Alamilla; así como Daniel Fernando Rangel Moctezuma, sobrino de Fernando Moctezuma; y Eden Khadaffy Cornejo Gómez, hijo del exdiputado Luciano Cornejo.

Lizbeth Robles señaló que los exnotarios tendrán la posibilidad de participar en la nueva convocatoria.