Enfrentamientos por huachicol no ahuyentó turismo en Tezontepec de Aldama

No obstante a que desde octubre de 2017 se recrudecieron los enfrentamientos por el control de las tomas clandestinas que existen en San Gabriel, en Tezontepec, eso no afectó la afluencia de vacacionistas durante Semana Santa, informó el secretario municipal Horacio Andrade Hernández.El funcionario recalcó que de acuerdo con las estadísticas la afluencia fue incluso mayor que en 2017, “estuvo abarrotado como cada año, no disminuye”, refirió en entrevista.Manifestó que en Semana Santa se tuvo saldo blanco y una coordinación cercana con la coordinación sanitaria para evitar incidentes derivados del mal uso de alimentos y bebidas, así como por golpes de calor o similares.Finalmente, puntualizó que han notado que cada año llega más gente a refrescarse en las aguas termales y frías del municipio, así como todos los que llegan al torneo de Semana Santa de Tezontepec, el cual es uno de los más importantes de la región y tiene renombre en otras latitudes, dijo.Cabe recordar que hace poco el alcalde de Tezontepec, Pedro Porras Pérez, informó que se han registrado 28 muertos en enfrentamientos por el control de las tomas de hidrocarburos, cifra a la que se le han sumado por lo menos otros tres más en los últimos días.